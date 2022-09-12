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Деокупація близько. Гайдай розповів, коли розпочнеться звільнення Луганської області

Фото: глава Луганської області Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Деокупація населених пунктів Луганської області може розпочатися найближчим часом. Проте для цього необхідно остаточно звільнити місто Лиман Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він зазначив, що, можливо, скоро розпочнеться звільнення Луганської області, тому місцевим жителям потрібно приготуватися.

"Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми. Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій - знаходьтеся в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють", - пояснив Гайдай.

За його словами, окупанти намагаються виїхати з Луганської області, грабуючи місцеве населення. При цьому російська армія, яка все ще залишається в регіоні, деморалізована. Окупанти готуються до поразки, хочуть тікати і пиячать.

"Там, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти", - підкреслив глава ОВА.

Гайдай додав, що місцева влада вже проводить наради та готується відновити процес життєдіяльності громад.

Звільнення Лимана

Варто зазначити, що Лиман був захоплений російськими військами у кінці травня. Місто знаходиться у Донецькій області, неподалік адмінмежі з Луганською областю.

Вчора мер Лимана Олександр Журавльов у коментарях ЗМІ зазначав, що бої точаться на околицях міста. Також про це говорив і очільник Луганської області. Проте військові поки не підтвердили цю інформацію.

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