Денисова заявила про систематичне порушення прав кримських політв'язнів

Адміністрація пенітенціарної установи Росії в Ростові-на-Дону систематично порушує права незаконно засуджених кримських татар Тимура Ібрагімова і Сервера Зекір'яєва. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денисова у своєму Facebook.

За її словами, адміністрація СІЗО відмовляється надавати необхідну медичну допомогу політв'язням. Крім цього Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону відмовив стороні захисту у наданні медичної допомоги Тимура Ібрагімова і Сервера Зекір'яєва.

"Тимур Ібрагімов - інвалід III групи - у нього відсутня одне око. Сервер Зекір'яєв має хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркову недостатність і гіпертонію. Крім того, зараз, Сервер скаржиться запаленням лімфатичних вузлів на шиї і проблеми з судинами на ногах", - повідомила Денисова.

Український омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяні Москальковой терміново вжити заходи з проведення повного медичного обстеження, за результатами якого забезпечити надання необхідного лікування.

Нагадаємо, 26 серпня Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії продовжив арешт вісьмом фігурантам другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір", куди увійшли Зекір'яєв і Ібрагімов, на шість місяців.

Також РБК-Україна писало, що в списки на обмін між Україною і ОРДЛО не включений жоден кримський політв'язень. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, Офіс президента не проводив консультації щодо звільнення політв'язнів з Криму в рамках майбутнього обміну полоненими між Україною і ОРДЛО.