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Денісова заявила про порушення прав політв'язня Захтея в Криму

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 15:41
Денісова заявила про порушення прав політв'язня Захтея в Криму
Фото: Андрій Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

Андрію Захтею відмовляються надавати медичну допомогу, незважаючи на погіршення здоров'я

В окупованому Криму порушені права засудженого по справі "українських диверсантів" Андрія Захтея. Про це заявила український омбудсмен Людмила Деніса Facebook.

Як повідомила Денісова, Захтею співробітники виправної колонії №1 Росії по Республіці Крим і Севастополю не надають необхідну медичну допомогу, незважаючи на погіршення стану здоров'я.

"Зазначені факти суперечать гарантованими нормами ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених економічною і соціальною радою ООН", - написала омбудсмен.

Денісова звернулася до уповноваженого РФ з прав людини Тетяні Москальковой вжити заходів у сприянні проведення повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу українському політв'язню.

Нагадаємо, Андрій Захтей був засуджений до 6,5 років колонії в аннексированном Криму в лютому 2018 року. Його закликали винним у нібито підготовку диверсії, незаконному обігу зброї або боєприпасів, а також у підробці, виготовленні або збуті підроблених документів.

Раніше про погіршенні здоров'я Захтея заявила його дружина. За її словами, в нього загострилися хронічні захворювання.

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