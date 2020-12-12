Денісова зустрілася з українцями, які три роки утримувалися в Іраку

Фото: Денісова зі звільненими українцями (president.gov.ua)

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з Євгеном Фоменковим і Олександром Санпітером, які повернулися додому після трьох років перебування в полоні в Іраку. Вони попросили забезпечити їм медичне обстеження.

Про це повідомила прес-служба президента України.

Денісова запевнила звільнених, що забезпечить парламентський контроль за дотриманням їхніх прав і свобод та отриманням необхідної допомоги.

За сприяння у звільненні громадян України Офіс президента подякував почесному консулу Іраку Шакеру Фархану Алі, офіційним особам міст Сулейманія, Ербіль, Багдад і уряду Іраку.

Санпітер і Фоменков були викрадені в серпні 2017 року у місті Сулейманія в Іраку.

Нагадаємо, навесні цього року поблизу берегів Африки у піратський полон потрапили українські громадяни. Сімох українців звільнили з полону в кінці травня.

Пізніше з піратського полону звільнили ще одного українця. Моряка відправили в одну з країн ЄС і вже звідти він мав повернутися в Україну.