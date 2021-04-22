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Денісова уточнила, скільки українців незаконно утримується в Криму, ОРДЛО і самій Росії

Автор: Ігор Литвиненко, Мілан Лєліч

У Російській Федерації незаконно утримуються за політичними звинуваченнями 114 українців, з яких 15 - у Криму. В ОРДЛО утримується ще 280 українців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, всього в РФ за політичними звинуваченнями переслідуються 133 українці.

"З них 114 - перебувають в ув'язненні, з яких 15 - в тимчасово окупованому Криму, 99-безпосередньо в РФ. 66 осіб засуджено на тривалі терміни, решта 48 перебувають під судом і слідством. Більшість з них, 78 осіб, - це громадяни України кримськотатарської національності", - заявила Денісова.

Вона додала, що на окупованій частині Донбасу серед незаконних політв'язнів 236 цивільних осіб, у тому числі 4 волонтери.

"Також-40 військовослужбовців (36 з ЗСУ та 4-з МВС), а також 4 учасники добровольчих батальйонів. І ще 258 осіб значаться зниклими безвісти. Це найактуальніша інформація на цей момент", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна розраховує на допомогу Ради ЄС у звільненні бранців Кремля.

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