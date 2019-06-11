Денісова вимагає від омбудсмена РФ надати інформацію про затриманих 10 червня кримських татар

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їх утримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Денісової у Facebook.

Денісова зазначила, що на вечір 10 червня було призначено "суди", які мали обрати запобіжні заходи громадянам України.

"Вже традиційно, зранку до будинків кримських татар вдерлися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків було затримано громадян України. Сьогодні у Сімферополі "суди" обиратимуть їм міру запобіжного заходу", - написала вона.

Денісова також повідомила, що у дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності розпочалися передчасні пологи.

"Я невідкладно звернулася до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової сприяти забезпеченню прав затриманих та надати мені інформацію про місце утримання громадян України", - наголосила український омбудсмен.

Нагадаємо, 10 червня після обшуків в будинках кримських татар в окупованих Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах затримано вісім чоловіків.