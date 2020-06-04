Денісова вважає створення платних камер в СІЗО дискримінацією

Омбудсмен Людмила Денисова виступила проти створення платних камер в СІЗО. На її думку, це є порушенням конституційних прав і свобод громадян.

Про це вона сказала на координаційній нараді в Офісі генпрокурора по темі тортур у правоохоронних органах, передає кореспондент РБК-Україна.

Денісова сказала, що умови в українських СІЗО неналежні і вони часто переповнені. На цьому тлі вона вважає неправильним рішення Мін'юсту ввести платні камери в СІЗО.

"Я вважаю, що це дискримінація за ознакою майнового стану", - заявила Денісова.

За даними джерела РБК-Україна в Мін'юсті, у Лук'янівському СІЗО було викуплено 2 місця в платних камерах станом на 29 травня.

Раніше повідомлялося, що камери підвищеного комфорту вже з'явилися в Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському слідчих ізоляторах. Зокрема у Київському СІЗО послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які сплатили перебування в платних камерах за кожен місяць, тобто всього отримано 60 тис. гривень.

Нагадаємо, у Чернігівському слідчому ізоляторі з'явилися платні камери.