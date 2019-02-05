Денісова озвучила можливу причину зараження моряка Ейдера гепатитом

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Ейдера могли заразити гепатитом під час операції

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в даний момент чекає результатів повторних аналізів полоненого українського моряка Андрія Ейдера для підтвердження можливого його зараження вірусом гепатиту. Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Прямий".

Денісова зазначила, що в РФ в черговий раз заявили, що стан моряків задовільний, пораненим морякам надана вся необхідна медична допомога. При цьому, за словами Денісової, "зараз є суперечлива інформація від адвокатів, які відвідують українців".

"Ми знаємо, що є тривожні звістки по Терещенку, Беспальченку, Зінченку, тобто стан їх здоров'я погіршується. І це стосується Артеменка, Ейдера, Сороки. Що пог Ейдеру. Так, дійсно, через обстеження стало відомо, що у нього гепатит В, зараз ми з'ясовуємо підтвердження цієї інформації. Безумовно я звернулася до всіх причетним, і сьогодні буду зустрічатися з Радою Європи, щоб поранених моряків передали в третю державу", - розповіла Денісова.

Крім того, за словами Денісової, Ейдер міг захворіти через оперативне втручання.

"Причини - у нього було поранення, було оперативне втручання. Я думаю, що це можливо через оперативне втручання", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, російський адвокат Микола Полозов повідомив, що є підозри, що пораненого військовополоненого моряка Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" гепатитом B.

Додамо, що у військовополонених українських моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка і Віктора Беспальченка погіршився стан здоров'я. Український омбудсмен Людмила Денісова також закликала омбудсмена РФ Москалькову перевірити стан утримання і наявність умов для лікування поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка.