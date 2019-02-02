У одного із захоплених Росією моряків підозрюють гепатит, - адвокати

Фото: Андрій Ейдер (Facebook)

Військовополонений українець Андрій Ейдер повідомив своєму адвокатові, що його могли заразити в медсанчастині

Російський адвокат Микола Полозов повідомив, що є підозри, що пораненого військовополоненого моряка Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" гепатитом B. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката.

Полозов послався на свою колегу Олександру Маркову, що входить у групу захисників захоплених в Керченській протоці українських моряків, яка в свою чергу послалася на слова самого військовополоненого Ейдера.

"Офіційне підтвердження цього (захворювання на гепатит, - ред.) буде тільки на початку наступного тижня, коли я особисто побачу епікриз, який все-таки видали Андрію (Ейдеру, - ред.) при переведенні з "Матроської тиші" в "Лефортово", - написала Маркова.

Нагадаємо, у військовополонених українських моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка і Віктора Беспальченка погіршився стан здоров'я. Український омбудсмен Людмила Денисова також закликала омбудсмена РФ Москалькову перевірити стан утримання і наявність умов для лікування поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка.