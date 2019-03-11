Денісова ще не отримала відповідь Москалькової з приводу операції у Гриба

Денісова провела зустріч із заступником голови місії Європейського союзу в Україні Аннікою Вальдеманн

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на встрече с заместителем главы миссии Европейского союза в Украине Анникой Вальдеманн заявила, что до сих пор не получила ответ от российской коллеги Татьяны Москальковой по поводу возможности проведения срочной операции украинцу Павлу Грибу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой, опубликованное в Facebook.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос о необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу Грибу, которого удерживают в Ростове-на-Дону.

"Я сообщила, что направила ходатайство уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о необходимости неотложной операции Павла в больнице, но ответа пока не получила", - написала Денисова.

В свою очередь Вальдеманн отметила, что она разделяет оценку относительно серьезного состояния Гриба, и выразила надежду, что к нему допустят независимых врачей синхронно с допуском медиков к руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

На встрече также поднимался вопрос оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам: Василию Сороке, Андрею Эйдеру и Андрею Артеменко.

Также Денисова напомнила, что крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО, на территории временно оккупированного Крыма, также нужна квалифицированная помощь врачей и надлежащие условия содержания.

Напомним, ранее Денисова призвала Москалькову способствовать тому, чтобы украинскому политзаключенному Павлу Грибу сделали срочную операцию.

Добавим, Денисова во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб "находится в крайне тяжелом состоянии".