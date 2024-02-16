Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США

В Мюнхене сегодня стартует 60-я конференция по вопросам безопасности, где одна из ключевых тем – это, безусловно, война в Украине и поддержка нашей страны со стороны Запада.

Встреча лидеров стран и топ-политиков со всего мира проходит как раз в разгар дискуссии в США о дальнейшем финансировании Украины. Задержка с помощью от ключевого союзника уже слишком дорого обходится украинским защитникам на поле боя.

Накануне конференции РБК-Украина обсудило ситуацию с военной и бюджетной помощью от Штатов, а также переговоры по гарантиям безопасности и политических рисках президентской избирательной кампании с официальным представителем Госдепа США Дэниелем Сайзеком.

– В прошлом году, когда президент Байден предложил пакет помощи Украине в размере 61 млрд долларов, в интервью нашему изданию вы говорили, что Украина может рассчитывать на двухпартийную поддержку в США. Сейчас мы видим, как сложно и долго проходит этот пакет помощи в Конгрессе. Если спикер Палаты представителей Майк Джонсон все же вынесет проект на голосование, мы можем ожидать позитивний результат?

– Вопрос обсуждается в американском Конгрессе. К сожалению, это длинный процесс. В США есть демократическая система, и это демократический процесс. Есть временная задержка, хотя, конечно, лучше бы ее не было.

Что мы точно знаем, так это то, что президент Байден хотел бы, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи сейчас. И что президент Байден, его команда поддерживают тесные контакты с демократами и республиканцами в Конгрессе. Уже был шаг вперед, когда Сенат одобрил новый пакет помощи, и ожидается, что целый Конгресс одобрит новый пакет помощи.

– А когда это может произойти?

– Есть разные варианты и возможности. Процесс идет, к сожалению, медленно, но это часть нашей демократической системы. Я не могу предсказать сроки, но стоит отметить две вещи.

Во-первых, двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохраняется. И большинство американцев поддерживают дополнительную помощь Украине. Потому ожидается, что Конгресс в конечном итоге одобрит новый пакет.

США также приветствует одобрение Евросоюзом дополнительной помощи Украине. И США, и Европа должны полностью поддерживать Украину. Это дает возможность Украине защитить себя. И администрация президента Байдена понимает ситуацию в Украине сейчас, и что Украине нужен новый пакет помощи.

– Чисто технически, от момента, когда Палата проголосует за пакет, сколько времени может пройти до выделения помощи?

– Это может быть очень-очень быстро. США имеют возможность действовать почти сразу. Я не эксперт по действиям Пентагона, но они знают, что нужно сделать. Они уже сделали. Стоит отметить ,что США уже предоставили 74 млрд долларов поддержки Украине, правительство США и наш Департамент обороны понимают, как это сделать и они готовы сразу предоставить эту помощь.

– Кстати, почему в последней версии проекта помощи Украины решили исключить финансирование пенсий? Логика здесь такая же, как в случае с зарплатами для украинских военных – что их должны обеспечивать украинские налогоплательщики?

– Я могу дать только общий ответ. С начала полномасштабного вторжения России в Украину США и европейские страны работают вместе, чтобы поддерживать Украину. Есть дискуссии о том, что должны США сделать, и что должен сделать Евросоюз, что касается военной помощи и общей финансовой помощи. Кажется, что более возможно, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, если значительная часть или большая часть пакета будет состоять из военной помощи – насколько мне известно, но я не знаю всех подробностей по этому вопросу.

Но что мы видели несколько недель назад: ЕС одобрил дополнительную помощь, и это сочетание военной помощи и общей финансовой помощи. Мы знаем, что в данный момент Евросоюз всего предоставил больше Украине, чем США. Так не было вначале. Поэтому сейчас нужно думать о том, какое содержание нового пакета может найти большинство в Конгрессе, и эти вопросы обсуждаются очень активно.

– В администрации президента допускают, что Украина при наихудшем сценарии может остаться без американской поддержки, и может ли тогда Европа заместить США в этой роли?

– Это гипотетический вопрос. Что президент Байден и его администрация ожидают – чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи Украине. Что правительство США считает по этому поводу, на счет Европы. Во-первых, вначале правительство США считало, что Европа может гораздо больше сделать. Но постепенно ЕС делает все больше. Тоже стоит отметить отдельные европейские страны, как Германия, например, которая предоставит 8 млрд долларов Украине в этом году, самостоятельно.

Европа имеет очень большой промышленный потенциал, чтобы предоставить очень значительную помощь Украине. Но это не значит, что это должно быть вместо США. Ведь чтобы Украина имела наибольшую возможность успешно защитить себя, и США, и Европа должны полностью поддерживать Украину. И это то, чего президент Байден хочет и ожидает.

– Президентская кампания в Штатах началась. И события в Конгрессе тому де-факто подтверждение. Значительная часть американского политикума, как и избирателей, ориентируется на Дональда Трампа. Насколько крутым может быть разворот в отношении Украины после выборов, если власть в Белом доме сменится?

– Конечно, невозможно предсказать, что произойдет в будущем. Конечно, многие люди в мире и многие американцы слушают очень внимательно, что претенденты говорят о политике, и что касается Украины, и что касается безопасности Европы и так далее. И можно сказать, что в демократической системе это нормально и обычно, что такие острые вопросы обсуждаются.

Это гипотетический вопрос: что будет, если будет. Потому тяжело комментировать это, но что мы знаем на данный момент, что поддержка администрации президента Байдена очень сильная и ясная. И, как я уже говорил, двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе, несмотря на мнение любого лидера любой партии. Это просто факт. В Конгрессе есть большинство по поддержке Украины. И среди самих американцев есть большинство, что должна быть дополнительная помощь Украине.

– По вашим ощущениям, насколько тема войны в Украине все еще в повестке дня обычных американцев? Судя по тому, что мы видим в ваших СМИ, война, конечно, освещается, но это уже заметно не первый приоритет, как было некоторое время назад.

– У обычных американцев, как и у людей во всем мире, есть свои проблемы, есть вещи, которые их беспокоят, например, личное финансовое положение. Но в то же время американцы понимают, что полномасштабное вторжение Кремля в Украину было совсем без основания, это жестокий акт, это нелегально и это ужасный пример агрессии. Обычные американцы имеют очень сильное чувство справедливости. И я точно знаю, что американцы уважают украинцев, которые мужественно сражаются, чтобы защищать свою страну.

Конечно, трудно сказать, где вопрос войны в Украине находится в повестке дня американцев. Но многие американцы об этом думают. Моя семья, когда мы говорим с ними по телефону, всегда спрашивает, что происходит в Украине и что я думаю о событиях в вашей стране. Конечно, это личный пример, но можно сказать безусловно, что американцы не забывают об Украине.

– Как в американском политикуме восприняли отставку главкома Валерия Залужного и смену военного руководства? Это решения не вызвало вопросов?

– Правительство США, конечно, смотрит на ситуацию в Украине и за тем, что там происходит. Президент Зеленский имеет право выбрать и назначить своего высшего военного командира. Администрация президента Байдена уверена, что Украина имеет сильное военное руководство, в котором нуждается.

Здесь стоит отметить, что Украина добилась многих успехов, хотя сейчас ситуация очень сложная и серьезная. Например, Украина вернула половину территорий, захваченных Россией после вторжения, открыла новый морской путь в Черном море для экспорта, что также важно. Украина также смогла уничтожить несколько российских военных кораблей в Черном море. Здесь мы замечаем большие успехи Украины. Что нужно сделать дальше? По мнению правительства США, нужно изучить ситуацию и найти лучший путь вперед. И да, с новым командиром это также можно сделать.

– Украина начала процесс заключения двусторонних соглашений с партнерами, которые у нас называют гарантиями безопасности. Уже был подписан такой договор с Британией. Вероятно, скоро подпишут такой же с Германией и Францией. Стоит ли ожидать подобное соглашение с США? Когда оно может быть подписано?

– Я не могу комментировать этот вопрос, поскольку не знаю. Но знаю, что этот вопрос обсуждается в США. Конечно, любое соглашение требует одобрения Конгресса. И, наверное, это можно сделать другими способами. Но обычно нужно одобрение Сената для подобных соглашений. Поэтому есть много вопросов, как это сделать.

Ясно то, что Украине нужна долгосрочная поддержка. Мы видели недавно в интервью российского лидера, что и как он думает об Украине. И было очень ясно, что пока такое лидерство есть в России, Украина остается в опасности. И, может быть, останется в опасности и после этого лидера. Потому Украине нужна поддержка Европы, поддержка США. Соглашение, которое было подписано с Великобританией, это тоже важно. И в конечном итоге мужество и способности ВСУ гарантируют безопасность Украины.

– Мы видели, как сработали гарантии США в отношении Израиля в первые недели после атаки ХАМАС и начала операции в Газе. Это может быть тот формат, на который стоит рассчитывать Украине?

– Потенциально это может обсуждаться. Сегодня у меня нет конкретной информации по этому поводу. Но я знаю, что такой вопрос обсуждается. Например, среди европейский стран есть предложения, что должна быть автоматическая реакция, если в будущем будет вторжение России. Допустим, этот конфликт закончится и в будущем угроза остается. И есть идея, обсуждается, какой должна быть реакция, чтобы это было автоматически.

– Мы с вами говорим накануне начала Мюнхенской конференции безопасности. С какими месседжами не только для Украины, но и для мира приехала американская делегация? И планируются ли переговоры с украинскими представителями?

– Мюнхенская конференция по безопасности – это очень важное событие. И на конференцию приезжают лидеры не только из США и Европы, но также есть представители Индии и Китая. Вице-президент Камала Харрис представляет США на конференции. Она выступит с важной речью о внешней политики США. И один важный элемент этой речи – это то, что США продолжают поддерживать Украину.

Есть четыре большие темы этой конференции. И поддержка Украины на первом месте, это важно. Другие важные темы – это конфликт Израиля с ХАМАС, важность стабильности ситуации вокруг Тайваня и важность сотрудничества международных институтов, чтобы обеспечить глобальный мир и стабильность. Для Америки Украина – номер один среди этих тем.

Госсекретарь Блинкен также участвует в конференции, он встретится с министром иностранных дел Украины, а также главами МИД Германии, Франции, Индии, Китая, Армении. Он даже встретится с президентом Азербайджана. Но Украина на очень высоком месте в его приоритетах. Он встретится с министром иностранных дел Украины, у них есть много вопросов, которые нужно обсудить. Это хорошая возможность для госсекретаря Блинкена получить самую свежую информацию от правительства Украины о том, какое сейчас положение и что сейчас нужно. И это тоже возможность для госсекретаря повторить месседжи о поддержке Украины и дать свою оценку того, что будет в Конгрессе и когда Украина может ожидать позитивного результата по пакету помощи.