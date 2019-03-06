Гроші прибічників Януковича знаходяться в Швейцарії

Фото: Віктор Янукович (з відкритих джерел)

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився

У країнах Європейського союзу майже не залишилося грошей прибічників колишнього президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні.

"Майже не залишилося в ЄС і заблокованих на підставі санкцій коштів. Ще кілька років тому найбільша сума заморожених в Євросоюзі грошей була у банках Латвії - близько 50 мільйонів євро. Сьогодні ж на рахунках залишаються лише близько півмільйона євро", - йдеться у повідомленні.

Так, левова частка коштів Януковича і його оточення, залишається заблокованою поза межами ЄС. Втім, блокування заморожених раніше активів залишається чинним. У 2014 році у князівстві було заблоковано цінні папери на суму близько 27 мільйонів швейцарських франків.

Зазначається також, що найбільше же коштів прибічників Януковича заморожено у Швейцарії.

"У Швейцарії заблоковані активи осіб з оточення Віктора Януковича на суму близько 145 мільйонів швейцарських франків. Найбільша сума коштів належить, як випливає з документів у судовому реєстрі Швейцарії, Юрію Іванющенку - 72 мільйони франків", - зазначено в тексті.

Зокрема, у швейцарському списку фігурує відомий "регіонал" Юрій Єфремов. Загалом Швейцарія співпрацює з Україною на даний час на підставі дев'яти запитів про правову допомогу.

Окрім того, Рада Європейського Союзу у вівторок, 5 березня подовжила ще на рік санкції проти екс-президента Віктора Януковича і його найближчого оточення.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про спецконфіскацію до державного бюджету 1,5 млрд гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича.