Кошти оточення Януковича перерахували у держбюджет

Кошти у п'ятницю надійшли на рахунок Держказначейства

На счет Государственного казначейства перечислили 1,5 миллиардов гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган.

Сарган отметила, что средства поступили в пятницу, 22 февраля.

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"Сообщаю тем, кто сомневался сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1478480000 грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, 15 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о спецконфискации в государственный бюджет 1,5 млрд гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича. Он анонсировал, что в ближайшие дни деньги поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии.

Как писало РБК-Украина ранее, 27 декабря Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело по факту возможного пособничества главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского в растрате "денег Януковича" при их спецконфискации.

Добавим, Краматорский суд Донецкой области 28 марта 2017 года принял решение о конфискации у 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов. Как сообщал Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.