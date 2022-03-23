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Гроші та освіта: РФ шукає способи втягування білорусів у війну проти України

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Мінськ, Середа 23 березня 2022 10:55
Гроші та освіта: РФ шукає способи втягування білорусів у війну проти України Фото: білоруських військових намагаються схилити до війни проти України (twitter com armscontrol_rus)
Автор: Ілона Свиридова

Російська влада шукає нові способи втягування білорусів у війну Росії проти України. Зокрема, пропонують їм гроші та безкоштовну військову освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного розвідувального управління Міноборони.

За даними української розвідки, спецслужби РФ проводять індивідуальні бесіди з рядовим складом білоруської армії, щоб схилити до участі у війні, в тому числі у складі Збройних сил Росії.

"За виконання "спеціальних завдань" білорусам пропонується грошове забезпечення в розмірі 1000-1500 доларів на місяць. На додаток - пільгове навчання в російських військових вишах (наприклад, Рязанське повітряно-десантне командне училище). Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітряно-десантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі", - йдеться в повідомленні.

У той же час, за даними розвідки, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації для участі в бойових діях. А ті, хто погодився, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів.

Також повідомляється, що тривають суперечки в колах вищого військово-політичного керівництва Білорусі щодо участі у війні проти України. Особовий склад, який відмовляється, перевіряють на зв'язку з опозицією, а нелояльних командирів міняють на росіян.

Нагадаємо, раніше державний секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що білоруська армія не братиме участь у війні проти України.

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