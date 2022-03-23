Деньги и образование: РФ ищет способы втягивания белорусов в войну против Украины
Российские власти ищут новые способы втягивания белорусов в войну России против Украины. В частности, предлагают им деньги и бесплатное военное образование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного разведывательного управления Минобороны.
По данным украинской разведки, спецслужбы РФ проводят индивидуальные беседы с рядовым составом белорусской армии, чтобы склонить к участию в войне, в том числе в составе Вооруженных сил России.
"За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере 1000-1500 долларов в месяц. В дополнение - льготное обучение в российских военных вузах (например, Рязанское воздушно-десантное командное училище). В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе", - говорится в сообщении.
В то же время, по данным разведки, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации для участия в боевых действиях. А те, кто согласился, исключаются из списков личного состава своих подразделений.
Также сообщается, что продолжаются споры в кругах высшего военно-политического руководства Беларуси насчет участия в войне против Украины. Личный состав, который отказывается, проверяют на связи с оппозицией, а нелояльных командиров меняют на россиян.
Напомним, ранее государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что белорусская армия не будет принимать участие в войне против Украины.
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