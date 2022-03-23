ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Деньги и образование: РФ ищет способы втягивания белорусов в войну против Украины

Новина українською →
Минск, Среда 23 марта 2022 10:55
Деньги и образование: РФ ищет способы втягивания белорусов в войну против Украины Фото: белорусских военных пытаются склонить к войне против Украины (twitter com armscontrol_rus)
Автор: Илона Свиридова

Российские власти ищут новые способы втягивания белорусов в войну России против Украины. В частности, предлагают им деньги и бесплатное военное образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного разведывательного управления Минобороны.

По данным украинской разведки, спецслужбы РФ проводят индивидуальные беседы с рядовым составом белорусской армии, чтобы склонить к участию в войне, в том числе в составе Вооруженных сил России.

"За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере 1000-1500 долларов в месяц. В дополнение - льготное обучение в российских военных вузах (например, Рязанское воздушно-десантное командное училище). В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации для участия в боевых действиях. А те, кто согласился, исключаются из списков личного состава своих подразделений.

Также сообщается, что продолжаются споры в кругах высшего военно-политического руководства Беларуси насчет участия в войне против Украины. Личный состав, который отказывается, проверяют на связи с оппозицией, а нелояльных командиров меняют на россиян.

Напомним, ранее государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что белорусская армия не будет принимать участие в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме