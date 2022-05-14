Немає грошей. Окупанти, які відмовилися воювати в Україні, не можуть потрапити додому

Російські найманці, які приїхали вбивати українців на Донбас, відмовилися воювати і скаржаться, що їх "використовували не за призначенням". Вони навіть не мають грошей на дорогу додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опинилося в розпорядженні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

На кадрах можна побачити близько 40 російських військових. Вони скаржаться, що їх "відправляли на лінію фронту без відповідної підготовки".

На цей час ця група окупантів, вже повернулася на територію Росії, але роз'їхатися по домівках не можуть.

Усі живуть у віддалених районах РФ, наприклад, на Камчатці та на Сахаліні, але грошей дістатися туди, у них немає.