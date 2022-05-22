RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Денацифікація стала абсурдом". Росія залучила неонацистів до війни в Україні, - Spiegel

Фото: нашивка російських неонацистів з угруповання "Русич" (warriors.fandom.com)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська в ході вторгнення в Україну залучили неонацистські угруповання. Німецька розвідка підтверджує участь у бойових діях як мінімум кількох з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Повідомляється, що минулого тижня Федеральна розвідувальна служба (BND) Німеччини розіслала міністерствам конфіденційний звіт, в якому говориться, що багато російських правих екстремістів та неонацистів беруть участь у вторгненні в Україну.

За даними розвідки, як мінімум два неонацистські угруповання "Російська імперська ліга" і "Русич" воюють проти української армії.

"Співпраця з цими угрупованнями доводить ймовірну причину війни, так звану "денацифікацію" України, до абсурду", - пишуть аналітики німецької служби зовнішньої розвідки.

Spiegel відзначає, що в документі немає даних про чисельність неонацистів в лавах російської армії. Крім того, в бойових діях бере участь "Російський імперський легіон" - воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання "Російський імперський рух", яке раніше вже воювало на Донбасі. Своєю метою воно називає "ліквідацію сепаратистського утворення України".

Також повідомляється, що "Російський імперський легіон" набирав бійців з військовим досвідом, але невідомо точно, чи було це рішення прийнято на прохання керівництва Росії. Однак підтверджується те, що в боях в Україні був поранений ватажок угруповання Денис Гарієв.

Можливі контакти з ПВК "Вагнера"

Німецька розвідка зазначає, що в боях задіяне й угруповання "Русич" неонациста Олексія Мільчакова. Її пов'язують з приватною військовою компанією "Вагнера", вона дислокувалася на Донбасі в 2014 і 2015 роках.

Угруповання "Русич" відоме особливою жорстокістю, її учасники не беруть полонених. Її засновник Мільчаков до всього іншого вважається садистом після того, як вбив цуценя і виставив фото в соціальні мережі. Також він неодноразово викладав фото з нацистською свастикою.

Нагадаємо, "денацифікація" України була заявлена президентом Росії Володимиром Путіним як одна з цілей війни проти України. Але за даними російських ЗМІ, в самій країні вирішили відмовитися від цього терміна, оскільки населення його не розуміє.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не обговорюватиме демілітарізацію і "денацифікацію" з Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України