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День захисника України перейменували. Зеленський підписав закон

Автор: Марія Кучерявець

Свято День захисника України, яке країна відзначає щороку 14 жовтня, перейменували. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу глави держави.

Відтепер свято буде називатися Днем захисників і захисниць України.

"Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ВР закон підтримали 317 народних депутатів.

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Володимир Зеленський