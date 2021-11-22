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За день до выписки: в Волынской области мужчина выпрыгнул из окна COVID-больницы

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Волынская область, Понедельник 22 ноября 2021 14:36
За день до выписки: в Волынской области мужчина выпрыгнул из окна COVID-больницы Фото: в Волынской области мужчина выпрыгнул из окна COVID-больницы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В больнице Волынской области пациент выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения. От полученных травм 78-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Около 21:00, вчера, в полицию поступило сообщение о совершении самоубийства 78-летним жителем Львовской области. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение, он погиб на месте", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, во время поверхностного осмотра следов насилия обнаружено не было, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас все обстоятельства гибели устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 115 с пометкой "самоубийство" УК украины.

Как рассказали правоохранители местным СМИ, мужчина проходил лечение от коронавируса, он находился в ковидном стационаре Волынской областной клинической больницы, в деревне Боголюбы. Указано, что трагедия произошла после его телефонного разговора с дочерью. Мужчину сегодня должны были выписывать из больницы.

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