День Збройних сил України: 7 цікавих фактів про армію

Фото: Збройні сили України (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Історія сучасної української армії в цікавих фактах і цифрах

6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил 2018. У професійне свято українських військових Styler зібрав найцікавіші факти про становлення національної армії.

Витоки створення Збройних сил України

Перші спроби створення військових формувань для захисту українського народу були зроблені ще на початку минулого століття.

У роки Першої світової війни діяли легіони Українських січових стрільців, які включали активістів декількох організацій Галичини (Сокіл, Січ, Пласт). У 1917 році була створена армія Української Народної Республіки. Також після падіння Російської Імперії на українських землях діяли військові огранізації Вільного козацтва, УПА Н.Махно, Українська Галицька армія і Червоне козацтво, яке після створення СРСР увійшло до лав Червоної армії.

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Після розвалу Радянського Союзу українська армія була однією з найсильніших в Європі, мала потужний ядерний потенціал (3 місце в світі) і інші сучасні на той момент види озброєння. Чисельність військового складу становила 980 тис. осіб.

Чому День ЗСУ відзначають 6 грудня

Дата свята Збройних сил України пов'язана з важливою подією, яка відбулася вже після проголошення незалежності - 6 грудня 1991 року. Саме в цей день Верховна рада прийняла закони "Про оборону України" та "Про Збройні сили України", а також в залі парламенту було зачитано текст Військової присяги.

Відмова від ядерної зброї

Ядерне роззброєння в Україні тривало з 1991-го по 1996 рік. Ця подія стала знаковою в історії людства, оскільки наша країна була першою в світі, яка добровільно відмовилася від використання ядерної зброї.

Принцип без'ядерності був затверджений Верховною радою в Декларації про державний суверенітет в 1990 році. За п'ять років роззброєння ядерного арсеналу всі типи ракет і боєголовки були разукомлектовани і вивезені до Росії.

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Українська армія в топ-30 найсильніших збройних сил світу

У міжнародному рейтингу кращих армій світу від компанії "Global Firepower" на 2018 рік Збройні сили України займають 29-позицію з 136 (між Грецією і Чехією).

Серед 33 європейських армій Україна - в першій десятці (на 8 сходинці рейтингу).

Війська ЗСУ

Сучасні Збройні сили України складаються з трьох типів військ: Сухопутні, Повітряні сили, Військово-морські сіли. Також до ВСУ відносяться внутрішні війська, держприкордонслужба, оперативно-рятувальна служба (ДСНС).

У 2016 році в Україні з'явився ще один рід військ - Сили спеціальних операцій. В їх завдання входить проведення антитерористичних операцій, розвідки, психологічні операції, пошук і евакуація заручників, полонених та ін.

Фото: Емблема Сил спеціальних операцій (facebook.com/usofcom)

Нове свято десантників

З 2017 року Україна відмовилися від радянської традиції святкування дня десантника 2 серпня. Професійне свято службовців Десантно-штурмових військ тепер відзначається 21 листопада. До речі, блакитні берети десантника також змінили бордові зі спеціальною нашивкою.

Фото: Українські десантники (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

Жінки в українській армії

Службу в Збройних силах України проходять і представницький слабкої статі. Так, на сьогоднішній день в рядах ЗСУ перебуває більше 55 тис. жінок, з них безпосередньо на військовій службі - більше 24 тис. Найвище військове звання - полковник - мають 70 жінок.

Близько 7 тис. жінок брало участь з 2014 року в Антитерористичній операції на сході України, 116 отримали державні нагороди, 4 - посмертно.

До речі, в мережі з'явилося вражаюче відео навчань ЗСУ, в якому українські військові показали, як зможуть швидко перемогти ворога.

Також на відео снайпери Нацгвардії України продемонстрували найскладніші моменти в своїй роботі.

Відео: РБК-Україна