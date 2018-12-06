День Збройних сил України: 7 цікавих фактів про армію

Історія сучасної української армії в цікавих фактах і цифрах
6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил 2018. У професійне свято українських військових Styler зібрав найцікавіші факти про становлення національної армії.
Перші спроби створення військових формувань для захисту українського народу були зроблені ще на початку минулого століття.
У роки Першої світової війни діяли легіони Українських січових стрільців, які включали активістів декількох організацій Галичини (Сокіл, Січ, Пласт). У 1917 році була створена армія Української Народної Республіки. Також після падіння Російської Імперії на українських землях діяли військові огранізації Вільного козацтва, УПА Н.Махно, Українська Галицька армія і Червоне козацтво, яке після створення СРСР увійшло до лав Червоної армії.
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Після розвалу Радянського Союзу українська армія була однією з найсильніших в Європі, мала потужний ядерний потенціал (3 місце в світі) і інші сучасні на той момент види озброєння. Чисельність військового складу становила 980 тис. осіб.
Дата свята Збройних сил України пов'язана з важливою подією, яка відбулася вже після проголошення незалежності - 6 грудня 1991 року. Саме в цей день Верховна рада прийняла закони "Про оборону України" та "Про Збройні сили України", а також в залі парламенту було зачитано текст Військової присяги.
Ядерне роззброєння в Україні тривало з 1991-го по 1996 рік. Ця подія стала знаковою в історії людства, оскільки наша країна була першою в світі, яка добровільно відмовилася від використання ядерної зброї.
Принцип без'ядерності був затверджений Верховною радою в Декларації про державний суверенітет в 1990 році. За п'ять років роззброєння ядерного арсеналу всі типи ракет і боєголовки були разукомлектовани і вивезені до Росії.
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
У міжнародному рейтингу кращих армій світу від компанії "Global Firepower" на 2018 рік Збройні сили України займають 29-позицію з 136 (між Грецією і Чехією).
Серед 33 європейських армій Україна - в першій десятці (на 8 сходинці рейтингу).
Сучасні Збройні сили України складаються з трьох типів військ: Сухопутні, Повітряні сили, Військово-морські сіли. Також до ВСУ відносяться внутрішні війська, держприкордонслужба, оперативно-рятувальна служба (ДСНС).
У 2016 році в Україні з'явився ще один рід військ - Сили спеціальних операцій. В їх завдання входить проведення антитерористичних операцій, розвідки, психологічні операції, пошук і евакуація заручників, полонених та ін.
Фото: Емблема Сил спеціальних операцій (facebook.com/usofcom)
З 2017 року Україна відмовилися від радянської традиції святкування дня десантника 2 серпня. Професійне свято службовців Десантно-штурмових військ тепер відзначається 21 листопада. До речі, блакитні берети десантника також змінили бордові зі спеціальною нашивкою.
Фото: Українські десантники (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)
Службу в Збройних силах України проходять і представницький слабкої статі. Так, на сьогоднішній день в рядах ЗСУ перебуває більше 55 тис. жінок, з них безпосередньо на військовій службі - більше 24 тис. Найвище військове звання - полковник - мають 70 жінок.
Близько 7 тис. жінок брало участь з 2014 року в Антитерористичній операції на сході України, 116 отримали державні нагороди, 4 - посмертно.
До речі, в мережі з'явилося вражаюче відео навчань ЗСУ, в якому українські військові показали, як зможуть швидко перемогти ворога.
Також на відео снайпери Нацгвардії України продемонстрували найскладніші моменти в своїй роботі.
Відео: РБК-Україна