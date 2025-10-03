RU

Общество Образование Деньги Изменения

День учителя 2025 в Украине: история, традиции и как празднуют во время войны

Фото: День учителя в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В воскресенье, 5 октября 2025 года, в Украине отмечают День работников образования - профессиональный праздник всех педагогов, преподавателей и воспитателей. Это ежегодное событие, которое чествует людей, формирующих будущее поколение и закладывающих основы развития общества.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Как появился День учителя

Традиция праздновать День учителя берет начало еще в XIX веке в разных странах мира, где дни чествования педагогов приурочивались к памяти выдающихся деятелей образования. В СССР официально этот праздник ввели в 1965 году, а в 1980-м закрепили постановлением Верховной Рады.

В Украине День учителя был установлен указом президента в 1994 году. С тех пор его ежегодно отмечают в первое воскресенье октября.

Традиции празднования

В школах праздник часто отмечают в пятницу - накануне официальной даты. Этот день обычно является сокращенным и сопровождается концертами, креативными выступлениями учеников и "Днем самоуправления", когда старшеклассники берут на себя роли учителей или администрации школы.

Однако во время полномасштабной войны формат празднования изменился: многие школы отказались от громких мероприятий, ограничиваясь теплыми словами благодарности, онлайн-встречами или волонтерскими инициативами. Часто педагоги призывают учеников не покупать им подарки, а направлять средства на помощь ВСУ.

Праздник в мире

На международном уровне Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Его ввела ЮНЕСКО в 1994 году в честь принятия в Париже Рекомендации о статусе учителей. Этот документ определил права педагогов, условия их работы и роль в развитии общества.

В некоторых странах дата празднования другая: например, в Индии - 5 сентября, в Аргентине - 11 сентября. В Украине же сохранена традиция первого воскресенья октября.

Почему это важно

Сегодня украинские учителя работают в сложных условиях - под угрозой обстрелов, в укрытиях или онлайн. Они не только учат детей, но и помогают им сохранять ощущение стабильности и веры в будущее.

День учителя - напоминание, что труд педагогов имеет огромное значение для страны, ведь именно они воспитывают тех, кто будет строить послевоенную Украину.

Ранее РБК-Украина писало, что в школах традиционно поздравляют учителей в пятницу, 3 октября. Ученики готовят концерты, дарят подарки и говорят теплые слова благодарности. Мы собрали лучшие поздравления в прозе и стихах, которые помогут поблагодарить педагогов за их труд.

Также РБК-Украина подготовило гид, какие цветы стоит и не стоит дарить на День учителя. Эксперты советуют избегать растений с резким запахом, траурной символикой или искусственных букетов, вместо этого выбирать сдержанные композиции из роз, астр, хризантем или комнатные растения.

При подготовке материала были использованы следующие источники: wikipedia.org, daytoday.ua, Указ президента Украины № 513/94 "О Дне работников образования".

УчительУчительницаОбразование в Украине