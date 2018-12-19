День святого Миколая: історія і традиції свята

Фото: Подарунки на Миколая (pixabay.com)

У День святого Миколая навіть дорослі починають вірити в чудеса, а малюки з нетерпінням чекають ранку, щоб заглянути під подушку

День святого Миколая відзначається 19 грудня православними християнами в усьому світі. Як Чудотворець став покровителем дітей і нужденних, звідки з'явився звичай на Миколая класти подарунки під подушку, цікаві традиції та прикмети 19 грудня - в матеріалі Styler.

Ким був Святий Миколай: історія свята

Миколай Чудотворець народився 15 березня 270 року. За переказами, він був сином заможних батьків із Патари в Лікії, провінції Малої Азії. За богоугодне життя святий був обраний єпископом в Мірі Лікійській, де і помер 6 грудня 346 року. Найдавніша згадка його імені відноситься до IV-V століть.

До наших днів дійшли розповіді про те, як святий Миколай виступив в ролі захисника трьох несправедливо засуджених до смерті візантійців.

Фото: Миколая вважають покровителем дітей (pixabay.com/rawpixel)

"Чудотворцем" святого почали називати після випадку з бідною дівчиною, яка не могла вийти заміж за коханого через відсутність приданого. Темної ночі Миколай підкинув у її будинок згорток з грошима, а на ранок все містечко знало про чоловіка, що з'єднав серця закоханих.

Довгий час Миколай допомагав нужденним, приносив їм гроші або необхідні речі і ховався при цьому під покровом ночі і темного плаща. Роблячи щасливими інших, він і сам відчував справжнє щастя. Але городяни вистежили свого "янгола". Яке ж було їх здивування, коли вони впізнали в ньому сором'язливого і непримітного місцевого жителя. За добре серце і благі вчинки пізніше він був обраний єпископом, а після смерті зарахований до лику святих.

До речі, в 2009 році в Манчестерському університеті реконструювали обличчя Чудотворця. За словами вчених, Миколай був кремезним чоловіком зростом близько 1,68 м. У нього був високий лоб, виступаючі вилиці і підборіддя, карі очі і смаглява шкіра.

Миколай Угодник - покровитель дітей і нужденних

Популярний звичай дарувати подарунки дітям на День святого Миколая почався в Х столітті. Перші сувеніри на свято шанування святого отримали учні церковно-приходської школи при кафедральному соборі в Кельні.

Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Існує пояснення того, чому Миколая називають покровителем дітей. Приблизно в 960 році майбутній єпископ Регінольд написав перший музичний твір про святого Миколая, де запропонував новий варіант перекладу: замість слова "innocentes" (невинні) стосовно до трьох візантійців, несправедливо засуджених до смерті, він вжив "pueri" (діти).

Своїм небесним заступником Миколая також вважають моряки, ув'язнені, пекарі і купці.

Традиції в День Миколая 19 грудня в різних країнах

У кожній європейській країні існують свої традиції і звичаї, пов'язані зі святкуванням цього дня. Наприклад, в Німеччині, а також у Швейцарії та Австрії ввечері напередодні свята діти виставляють взуття за поріг будинку, щоб прийшов вночі Ніколаус залишив їм солодощі і маленькі подарунки.

Дехто вірить, що Ніколаус об'їжджає всі будинки в своїх санях і приходить через камін, щоб заховати привезені подарунки у взуття або шкарпетки.

Святом святого Мікулаша, як в Чехії називають святого Миколая, традиційно відкривається різдвяний сезон. Вважається, що в цей день святий Миколай мандрує вулицями, квартирами і готелями Праги, обдаровуючи слухняних дітей фруктами та солодощами, в той час як хулігани і ледарі знаходять у різдвяних носочках картоплину чи шматок вугілля.

Фото: День святого Миколая - 19 грудня (pixabay.com)

Саме тому в очікуванні свята діти прагнуть не пустувати, і, як правило, без подарунків від Миколая не залишається ніхто. У День святого Миколая не тільки дарують і одержують подарунки, а й намагаються виконувати чиєсь заповітне бажання. Це може бути грошова допомога бідним, іграшки, солодощі та одяг для дітей-сиріт та інша допомога нужденним.

Прикмети на День святого Миколая

Існує безліч прикмет і народних обрядів, які здавна було прийнято проводити в День Миколая Угодника.

Вважалося, що до свята 19 грудня потрібно встигнути роздати всі борги, щоб майбутній рік приніс в сім'ю добробут.

У День Миколая було прийнято миритися і прощати всі образи. Про це говорить і народна приповідка: "На Миколу клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".

Вранці на Миколу чоловіки насамперед обходили свій двір, щоб відвести від будинку лихо на весь наступний рік.

Фото: У День святого Миколая по погоді пророкують, якою буде зима (pixabay.com)

На свято Миколи Угодника звертають увагу і на погоду. Якщо дерева 19 грудня покриті інеєм, значить влітку буде хороший урожай.

Якщо до Миколаєва дня дороги засипле снігом, зима буде холодною і затяжною.

До речі, морозна погода триватиме і на День святого Миколая 2018. В Україні буде холодно і незначні опади.

Нагадаємо, синоптики розповіли якою буде погода на Новий рік 2019 в Україні. У багатьох регіонах очікується сніг та мороз.

Відео: РБК-Україна