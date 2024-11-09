День святого Николая, Рождество, Крещение: точные даты по новому календарю

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Какие церковные календари действовали на территории Украины

В целом на территории Украины на протяжении истории действовали три церковных календаря:

Юлианский - введенный Юлием Цезарем 1 января 45 года до Рождества Христова (до нашей эры)

- введенный Юлием Цезарем 1 января 45 года до Рождества Христова (до нашей эры) Григорианский - введенный 4 октября 1582 года Папой Римским Григорием XIII

- введенный 4 октября 1582 года Папой Римским Григорием XIII Новоюлианский - разработанный в 1923 году сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем

После того как в 988 году князь Владимир Великий (Владимир Святославич) совершил церемонию массового крещения жителей Киева, Киевская Русь получила статус христианского государства (хотя фактически переход к христианству продолжался еще несколько столетий).

Именно тогда некоторые из жителей территории современной Украины начали использовать юлианский календарь (что впоследствии приобрело массовый характер).

Однако проблема юлианского календаря, который позже получил название "старый", состоит в том, что каждые 128 лет в нем происходит накопление расхождения в одни сутки между астрономическим (солнечным) и календарным (вычисленным по формуле) равноденствием.

Такое различие между реальными астрономическими событиями и календарными датами привело к тому, что празднование всех непереходящих праздников (тех, которые имеют постоянную дату и ежегодно празднуются в один и тот же день) церковного года начало постепенно сдвигаться вперед

Исходя из этого, в XVI веке Католическая Церковь и ряд стран Европы перешли на "обновленный" - григорианский календарь.

Между тем среди православных и протестантов формировалось сопротивление григорианской календарной реформе. Это было связано, среди прочего, с тем, что принятие или непринятие обновленного календаря превратилось фактически в признание или непризнание высшего религиозного авторитета Римских пап.

Следовательно, восточные Православные Церкви продолжали использовать "традиционный" юлианский календарь.

На территории современной Украины григорианский календарь де-юре "заработал" сразу (поскольку в 1582 году значительная часть земель входила в состав католической Речи Посполитой). После Берестейской унии, ратифицированной в 1596 году, григорианский календарь начал постепенно распространяться на территории Правобережной Украины.

12 февраля 1918 года в Коростене приняли закон "О заведении в Украине исчисления времени по новому стилю и переводе часов на среднеевропейское время". Следовательно, в Украинской Народной Республике (УНР) григорианский календарь начал действовать с 16 февраля 1918 года (этот день стали считать 1 марта 1918 года). "Новые" даты в переходный период стали называть "по новому стилю".

Тем временем для Церквей, которые до сих пор пользовались юлианским календарем, необходимо было срочно исправлять накопившуюся на протяжении веков календарную неточность.

Учитывая это, в 1923 году на Синаксе (собрании) представителей Православных Церквей в Константинополе под председательством Вселенского Патриарха Мелетия IV был принят "обновленный" новоюлианский календарь (который разработал сербский астроном, математик, инженер, климатолог, геофизик и писатель Миланкович).

По какому церковному календарю живет Украина сейчас

Несмотря на попытки ввести на территории современной Украины обновленный церковный календарь, Украинская Церковь имела в основном юлианское летоисчисление (ставшее одним из элементов российской церковной традиции).

2 февраля 2023 года на заседании Священного Синода Православной Церкви Украины (ПЦУ) было принято постановление №52 "О порядке предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование новоюлианского календаря".

"Общеизвестной является проблема юлианского традиционного календаря, в котором происходит накопление несоответствия между астрономическим и календарным равноденствием. Сейчас это различие составляет 13 дней, а с течением времени будет составлять месяцы", - говорилось в документе.

Отмечалось, что раньше "обновление календарной традиции было дискредитировано ее внешним навязыванием, принуждением к отказу от православной и национальной идентичности".

По результату Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви (ПЦУ) было принято постановление "Об урегулировании календарного вопроса в ПЦУ" от 24 мая 2023 года.

"На протяжении нескольких веков традиционный юлианский календарь воспринимался как один из главных идентификаторов украинской церковной культуры. Сначала это было признаком сопротивления латинизации, а после большевистской революции - также признаком сопротивления советской системе", - отмечалось в документе.

Уточнялось, что в современных условиях социальный и культурный контекст юлианского календаря (а также его восприятие) коренным образом изменились.

"В настоящее время он большинством воспринимается не столько как связанный с давними украинскими традициями, сколько как связанный с российской церковной культурой", - добавили авторы постановления.

Исходя из такой ситуации, было принято решение о переходе ПЦУ на новоюлианский календарь - начиная с 1 сентября 2023 года (поскольку именно эта дата является началом нового церковного года).

27 июля 2023 года во время Поместного Собора ПЦУ переход Украины на новоюлианский календарь был утвержден окончательно почти абсолютным большинством голосов.

Таким образом, сейчас большинство украинцев пользуется именно новоюлианским календарем, который лишен недостатка юлианского и существенно точнее (ближе к астрономическим событиям), чем григорианский.

То есть по сути новоюлианский календарь - усовершенствованная форма юлианского, где "пропускается" 7 суток на 900 лет (тогда как в григорианском - 3 суток на 400 лет).

В период с 1 марта 1600 года по 28 февраля 2800 года новоюлианский календарь полностью совпадает с григорианским.

Когда праздновать День святого Николая

День святого Николая - это день празднования и чествования памяти христианского святого Николая Мирликийского (Чудотворца).

Раньше этот церковный праздник приходился на 19 декабря, однако теперь в Украине его отмечают 6 декабря.

В этом году День святого Николая выпадает на пятницу.

День святого Николая в церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

Когда праздновать Рождество

Рождество Христово (или Рождество Господне) - один из самых больших праздников в церковном календаре. Этот день в христианстве - день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

Раньше Рождество в Украине отмечали 7 января, однако по новоюлианскому календарю праздник приходится на 25 декабря. В этом году это среда.

Дата Рождества по новоюлианскому календарю (скриншот: pomisna.info)

Стоит отметить, что каждая община в Украине может самостоятельно определиться с датой празднования (хотя делать это и 25 декабря, и 7 января - не советуют).

Когда праздновать Крещение

Крещение (или Крещение Господне) - большой праздник рождественско-новогоднего цикла, символизирующий крещение Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан на старинной паломнической переправе.

Раньше этот праздник в Украине отмечали 19 января. Однако сейчас, согласно новоюлианскому календарю, Крещение приходится на 6 января. В 2025 году это будет понедельник.

Отметим, что этот церковный праздник совпадает с еще одним - Богоявлением (ведь после крещения Иисус являет себя людям как Мессию и Спасителя).

Праздник Крещения будет отмечаться 6 января 2025 года (скриншот: pomisna.info)