День разгромов и дебют Степанова: обзор и результаты матчей Лиги чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 5-й тур

"Слован" – "Милан" – 2:3

Голы: Барсегян, 24, Марчелли, 88 – Пулишич, 21, Леау, 68, Абрахам, 71

Удаление: Толич (С), 90

"Спарта" – "Атлетико" – 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89

"Байер" – "Зальцбург" – 5:0

Голы: Вирц, 8 (пенальти), 30, Гримальдо, 11, Шик, 61, Гарсия, 72

"Интер" – РБ "Лейцпиг" – 1:0

Гол: Люкеба, 27 (автогол)

"Янг Бойз" – "Аталанта" – 1:6

Голы: Ганвула, 11 – Ретеги, 9, 39, Де Кетеларе, 28, 56, Колашинац, 31, Самарджич, 90+1

"Бавария" – ПСЖ – 1:0

Гол: Ким, 38

Удаление: Дембеле (ПСЖ), 56

"Барселона" – "Брест" – 3:0

Голы: Левандовски, 10 (пенальти), 90+3, Ольмо, 66

"Манчестер Сити" – "Фейеноорд" – 3:3

Голы: Холанд, 42 (пенальти), 53, Гюндоган, 50 – Мусса, 75, Хименес, 82, Ганцко, 89

"Спортинг" – "Арсенал" – 1:5

Голы: Инасиу, 47 – Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Магальяэс, 45+1, Сака, 65 (пенальти), Троссар, 82

Итальянский "Милан" едва не потерял очки в поединке с одним из аутсайдеров - словацким "Слованом". Паулу Фонсека решил поэкспериментировать, выпустив в Братиславе полурезервный состав. За что чуть не поплатился. Ситуацию пришлось исправлять пятью заменами. Джокером стал Рафа Леау, забивший переломный гол. Украинский полузащитник "Слована" Даниил Игнатенко вышел на замену на 66-й минуте при счете 1:1. "Милан" одержал третью подряд победу в основном раунде ЛЧ. "Слован" проиграл все пять поединков.

Мадридский "Атлетико" не оставил на выезде шансов пражской "Спарте". В команде Диего Симеоне дублями отличились Хулиан Альварес и Анхель Корреа. Чемпион Чехии после удачного старта (победа и ничья) уступил в третий раз подряд.

Леверкузенский "Байер" уничтожил обидчика киевского "Динамо" в квалификации ЛЧ – австрийский "Зальцбург" – еще в первом тайме благодаря Вирцу и Гримальдо. Немец оформил дубль, испанец выдал гол+пасс. В составе чемпионов Германии дебютировал 17-летний нападающий Артем Степанов. Он стал самым молодым украинцем в истории Лиги чемпионов, побив рекорд защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского. Тот дебютировал в ЛЧ в возрасте 18 лет и одного месяца. Поединок обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Миланский "Интер" добился четвертой победы в этом розыгрыше ЛЧ благодаря автоголу центрального защитника РБ "Лейпциг" Кастелло Люкеба. Француз срезал мяч в свои ворота после подачи Федерико Димарко со штрафного. Итальянский клуб с 13-ю очками возглавил общую таблицу ЛЧ.

Еще одна итальянская команда – "Аталанта" на выезде разбила швейцарский "Янг Бойз". Уже к перерыву бергамаски отгрузили хозяевам четыре мяча. Матео Ретеги и Шарль Де Кетеларе оформили дубли. Последний прибавил к двум голам три результативных передачи.

В центральном матче игрового дня "Бавария" в большинстве минимально победила "Пари Сен-Жермен". Единственный гол был забит в конце первого тайма, когда российский голкипер Матвей Сафонов ошибся на выходе. Защитник сборной Южной Кореи Ким Мин Чже спокойно забил в пустые ворота.

Герой поединка испанской "Барселоны" с французским "Брестом" Роберт Левандовски стал лишь третьим после Криштиану Роналду и Лео Месси игроком, забившим 100 голов в матчах ЛЧ. Ему понадобилось для этого наименьшее количество ударов (451). Юбилейный мяч поляк провел с пенальти. А в компенсированное время отличился и 101-м голом. "Брест" вперые проиграл в ЛЧ.

Эпическим фейлом вечера стала очередная осечка английского "Манчестер Сити". В игре с нидерландским "Фейенордом" команда Хосепа Гвардиолы вела в счете 3:0, но даже с таким гандикапом умудрилась потерять победу. Соперник через 15 минут нивелировал дубль Холанда и гол Гюндогана.

"Спортинг" в первой игре ЛЧ после ухода Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил дома лондонскому "Арсеналу". "Канониры" сделали игру еще до перерыва, забив трижды. Александр Зинченко появился на поле на 78-й минуте, когда гости уже вели – 4:1.