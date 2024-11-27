День благодарения 2024. Как американцы отмечают праздник и почему готовят именно индейку

История праздника

День благодарения отмечают не только в США, это национальный праздник также в Канаде, Сент-Люсии, Либерии и неофициально в Бразилии, Германии и Филиппинах. Но дата праздника в этих странах разная, например в Канаде его отмечают во второй понедельник октября.

История праздника Дня благодарения в Северной Америке началась в 1621 году, тогда английские переселенцы в Плимутской колонии впервые отметили день урожая. Накануне год оказался тяжелым, более половины из 100 прибывших на континент колонистов погибли от холода и голода.

А выжившие основали праздник – губернатор пилигримов Уильям Брэдфорд провозгласил День благодарения Богу за то, что он помог им пережить суровую зиму. Колонисты устроили трехдневное празднование с молебнами благодарности и пиром.

Картина "Первый день благодарения в Плимуте", автор Дженни Августы Браунскомб, 1914 год (фото: Википедия)

В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил этот праздник "днем публичной благодарности и молитвы, который следует отмечать, признавая с благодарными сердцами многочисленные пристрастия Всемогущего Бога". Тогда датой празднования было определено 26 ноября.

Официально День благодарения стал национальным праздником в 1863 году. Тогда американский президент Авраам Линкольн признал его выходным днем. Есть мнение, что на его решение повлияла жительница Новой Англии Сара Джозеф Гейл, которая почти 40 лет писала политикам письма, выступая за официальный праздник.

Последний четверг ноября стал общепринятой датой Дня благодарения в большинстве штатов США в начале XIX века. Дата совпала с праздником в честь дня, когда британцы покинули Соединенные Штаты после войны за независимость.

Традиции Дня благодарения

День благодарения традиционно отмечают в кругу семьи. Обязательным блюдом на столе является фаршированная индейка и сладкий пирог с тыквенной начинкой. Историки полагают, что именно такая еда была на столах колонистов в XVII веке.

По преданию, в первый День благодарения колонисты и коренные индейцы поймали 4 индейки и зажарили для праздничной трапезы. А еще считается, что индейка стала главным блюдом праздника, потому что эта птица большая и ею можно накормить много людей.

В День благодарения существует традиция (The Turkey Pardon) – помилование индейки. Ежегодно на праздник президенту США дарят эту птицу и он в Белом доме устраивает ее "помилование", чтобы она могла жить на ферме.

Также распространен обычай Wishbone – после разрезания праздничной индейки, два человека берут грудную косточку птицы (она выглядит как рогатка), загадывают желания и тянут ее в разные стороны, чтобы разломить. У кого в руках останется больший кусок кости, может рассчитывать, что его желание сбудется в течение года.

Фаршированная индейка является главным блюдом в День благодарения (фото: Getty Images)

Традиционно в этот праздник много семей после ужина смотрят по телевизору парад в честь Дня благодарения, который проводят в Нью-Йорке. В нем принимают участие оркестры, которые представляют песни из бродвейских мюзиклов.

Многие американцев после праздничной трапезы приобщаются к благотворительным мероприятиям – раздают еду в приютах, собирают пожертвования и т.д.

В США дни, предшествующие празднику и несколько последующих дней, считаются одними из самых загруженных по транспортному трафику, поскольку тогда американцы массово едут в путешествия. Кто-то едет в гости к родственникам, кто просто отправляется в отпуск, чтобы провести праздник в новом месте.

На следующий день после Дня благодарения начинается период рождественских распродаж, стартует он с Черной пятницы.

Отметим, что в этом году провели исследования среди американцев, как они будут праздновать День благодарения. В его рамках опросили 9 609 человек. 74% ответили, что планируют праздничный ужин в кругу самых близких людей. Еще 5% планируют поужинать в одиночестве, 2% не планируют праздничного ужина и 10% не определились со своими планами. Остальные не празднуют День благодарения.

День благодарения в Украине

Традиция благодарить Бога за щедрый урожай есть во многих культурах. Издавна в украинцев был похожий праздник – Обжинки. В этот день отмечали завершение сельскохозяйственных работ, но сейчас его уже не празднуют.

Вместе с тем, в Украине верующие протестантских евангельских церквей в сентябре празднуют День благодарения в своих церквях. В 2006 году представители религиозных организаций подали тогдашнему президенту Виктору Ющенко концепцию проведения Дня благодарения на общенациональном уровне. Но решения по этому вопросу нет до сих пор.

В октябре 2006 года в Украине впервые прошел Всеукраинский День благодарения. Тогда в Киев съехались представители большинства христианских конфессий страны для празднования. Аналогичные мероприятия на Майдане проводились и в 2007 и 2008 годах.

Отметим, что в августе прошлого года депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазураш подал в Верховную Раду законопроект №9574, которым инициировал "установление праздничного Дня благодарения". Но пока законопроект не прошел чтение ВР.