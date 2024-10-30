Кто придумал Хэллоуин и можно ли его отмечать: история праздника

В ночь на 1 ноября в странах западного мира отмечают Хэллоуин. В последние годы этот праздник все больше набирает популярность в Украине.

РБК-Украина рассказывает, откуда взялся Хэллоуин, можно ли его праздновать христианам и считается ли это грехом.

Хэллоуин – языческий праздник или католический

Название праздника Halloween происходит от сокращения выражения All Hallow's Eve – Вечер всех святых, который празднуют в ночь на 1 ноября. Самые громкие празднования проходят в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. В конце ХХ века на фоне процесса американизации Хэллоуин пришел в Украину.

К празднованию люди тематически украшают свои дома. Один из главных символов праздника – тыквы, из которых вырезают "лицо" и внутрь вставляют зажженные свечи. Их называют "фонариками Джека". Есть верование, что такой фонарик защищает дом от злых сил.

Во время празднования дети переодеваются в костюмы разной нечисти, покойников, ведьм и ходят к соседям, выпрашивая конфеты.

Дети в хэллоуинских костюмах (фото: Getty Images)

Одна из теорий происхождения Хэллоуина утверждает, что он корнями уходит в языческие времена и связан с кельтским праздником Савань, и ему почти 2000 лет.

Кельты, жившие преимущественно на территории современной Ирландии, Великобритании и северной Франции, праздновали новый год 1 ноября. Этот день ознаменовал конец лета и жатвы и начало темной, холодной зимы, времени года, которая часто ассоциировалась со смертью. Кельты верили, что в ночь перед новым годом стирается граница между мирами живых и мертвых, поэтому души усопших возвращаются на землю.

Для празднования кельты разводили огромные костры, вокруг которых собирались люди, переодетые в костюмы из шкур животных. Часто, чтобы выпросить хороший урожай в будущем году, божествам приносили в жертву животных.

Кельтская теория происхождения Хэллоуина приобрела популярность в XIX в., но сейчас исследователи заявляют, что она не имеет подтверждений, поскольку праздник на самом деле имеет католические корни.

Вырезанные фонарики из тыквы являются символом праздника (фото: Getty Images)

До 43 года нашей эры Римская империя завоевала большую часть кельтской территории, где начали распространять свою культуру. В 609 году Папа Бонифаций IV ввел праздник День всех мучеников, который отмечали 13 мая. Но потом Папа Римский Григорий III расширил праздник, включив к перечню мучеников и всех святых, и перенес празднование с 13 мая на 1 ноября.

До IX века влияние христианства распространилось на кельтские земли, где оно смешалось с кельтскими обрядами. Бытует мнение, что перенесением даты Дня всех святых церковь пыталась заменить языческий праздник своим.

"Хэллоуин связан с католическим праздником Днем всех святых, который отмечают 1 ноября. В этот день церковь вспоминает всех своих святых, о которых есть свидетельства в разных книгах. Но кроме них, еще есть святые, о которых мы не знаем. Например, наши бабушки, прабабушки, которых во времена коммунизма преследовали через веру, они сейчас на небе святые, но церковь официально их не канонизировала", – рассказывает отец Римско-католической церкви Алексей Самсонов, директор радио "Мария".

Отец также отметил, что этот праздник из католической церкви, а в православной Дня всех святых нет, поэтому смена церковного календаря в Украине никак не повлияла на дату празднования.

Является ли празднование Хэллоуина грехом

"То, что происходит у нас, это желание заработать деньги, сделать коммерцию, привлечь клиентов в рестораны, магазины. Это будто невинный праздник, но подавляющее большинство священников призывают христиан не участвовать в его праздновании, поскольку это может иметь потом последствия для духовной жизни", – добавляет Самсонов.

В Православной церкви Украины также призывают украинцев не отмечать Хэллоуин.

"Хэллоуинские вечеринки многие люди воспринимают как повод одеть маскарадную маску и повеселиться. Участники таких празднований переодеваются в образы нечистой силы, которые ассоциируются со смертью и загробным миром, что делает зло – упырей, вампиров, вурдалаков, зомби. Но христианин не может даже контексте шутки ассоциировать себя с силами зла", – заявляют в ПЦУ.

Священнослужители говорят, что во время Хэллоуина происходит романтизация смерти и злых сил, что зло – "нестрашное". Это изменяет нравственные ориентиры человека и его отношение к смерти, ведь в христианстве ключевой является вера в победу жизни над смертью через воскресение Иисуса.

"Многие наши священники-экзорцисты, имеющие дело с изгнанием демонов, бесов, свидетельствуют о том, что к ним приходят люди с одержимостью, и когда они начинают разбираться, то часто оказывается, что когда-то этот человек принимал участие в празднованиях Хэллоуина", – добавляет отец.

Также Самсонов объяснил, может ли празднование Хэллоуина считаться грехом для христианина.

"Грех – это добровольное и сознательное нарушение Божьих или церковных заповедей. Если ребенок идет на празднование Хэллоуина, то он просто хочет быть со своими одноклассниками, интересно и необычно провести время. О том, что может быть какая-то опасность в этом, он не задумывается. Так же, наверное, и его родители", – говорит Самсонов.

Есть ли украинский аналог праздника

"Праздновали 100 лет назад украинцы Хэллоуин? Конечно нет, но по своей сути – это праздник чествования умерших, когда якобы их души возвращаются на землю, а живые встречают их карнавалами и фестивалями. И в украинской традиции есть три периода, когда предки верили, что духи потустороннего мира возвращаются на землю", – говорит этнолог Анастасия Кривенко, Научная сотрудница отдела этнологии современности Института народоведения НАН Украины.

По ее словам, традиции празднования этих периодов напоминают Хэллоуинские, поскольку древние украинцы тоже переодевались в костюмы и маски. Первый период – это рождественско-новогодние праздники, во время которых наши предки приглашали души умерших на Святвечер.

Второй период – пасхальный, поскольку украинцы верили, что в это время ворота к небу открыты и души предков находятся на земле целую неделю вплоть до праздничного воскресенья. Третий период – Зеленые праздники, когда за верование на землю выходили русалки, которые могли навредить людям.

Также некоторые исследователи считают, что Хэллоуин имеет много общих черт с языческим праздником времен Киевской Руси Велесовой ночью. Наши предки верили, что в этот день в этот день к ним проходят души умерших родственников, поэтому на окне зажигали свечу, чтобы она освещала им дорогу. Также на праздничном ужине ставили тарелку и для душ покойников, которые приедут в гости.

В традиции украинцев есть похожие праздники до Хэллоуина (фото: Freepik)