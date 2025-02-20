День памяти Небесной Сотни: мирные протесты стали битвой за будущее Украины

Небесная Сотня

Небесной Сотней называют участников Евромайдана, погибших в результате жестоких противостояний между протестующими и силовиками в январе-феврале 2014 года. Больше всего жертв пришлось на период с 18 по 20 февраля. Всего официально признано погибшими 106 человек, хотя в отдельных источниках упоминается до 112 жертв.

Среди них были студенты, учителя, врачи, предприниматели, пенсионеры - люди разного возраста, профессий и регионов Украины. Самому молодому герою, Назарию Войтовичу, было всего 17 лет, а самому старшему, Ивану Наконечному, - 83 года.

События Революции Достоинства

Протесты в Украине начались 21 ноября 2013 года, когда правительство бывшего призедента Украины Виктора Януковича внезапно приостановило подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Это вызвало массовые акции протеста, которые получили название Евромайдан.

30 ноября 2013 года силовики жестоко разогнали студентов на Майдане Независимости, что стало толчком к еще более масштабным протестам по всей стране. Мирный протест постепенно перерос в революцию, целью которой стала не только евроинтеграция, но и свержение коррупционного и авторитарного режима.

Самые кровавые события произошли 18-20 февраля 2014 года:

18 февраля состоялась попытка силового разгона Майдана, погибли десятки протестующих.

19 февраля силовики применили водометы, светошумовые гранаты, боевое оружие, в результате чего пострадали сотни людей.

20 февраля стал днем массового расстрела активистов: снайперы открыли огонь по безоружным протестующим на улице Институтской. В этот день погибло больше всего людей.

После этих событий власть потеряла контроль над ситуацией, и уже 22 февраля Виктор Янукович сбежал из Украины.

Официальное признание и судебные процессы

В апреле 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым погибшим участникам протестов было присвоено звание Героев Украины.

В ноябре 2014 года был создан Мемориал Небесной Сотни в Киеве. Однако даже спустя 10 лет виновные в преступлениях против протестующих не были наказаны. Судебные процессы по расстрелам на Майдане продолжаются, а многие экс-чиновники и силовики сбежали в Россию.

Этот день является не только чествованием памяти погибших, но и напоминанием о цене свободы и независимости Украины. События Революции Достоинства стали точкой невозврата в европейском выборе страны и символом борьбы за достойное будущее.