Кінець рабства: у США затвердили нове державне свято

Конгрес у США затвердив нове державне свято на 19 червня. Цього дня відзначатимуть 156-ту річницю звільнення останніх афро-американських рабів у Техасі після громадянської війни.

Палата представників проголосувала за прийняття закону про нове свято в США. Зараз він очікує підпису президента Джо Байдена . Коли Байден підпише закон, 19 червня офіційно стане федеральним святом, яке знаменує кінець рабства.

Про прийняття закону повідомила Шейла Джексон Лі з Техасу, лютий захисник чорношкірого співтовариства.

"Цей день уособлює свободу", - сказала вона у своєму виступі.

Палата остаточно прийняла текст закону 415 голосами проти 14 за підтримки лідерів демократів і республіканців. Напередодні він був одноголосно схвалений Сенатом.

Стів Вільямс, президент Національного фонду спостереження за червневими подіями, подякував Конгресу за цей закон.

"Народ 19 червня в захваті", - сказав він.