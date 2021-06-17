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Кінець рабства: у США затвердили нове державне свято

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США, Четвер 17 червня 2021 07:55
Кінець рабства: у США затвердили нове державне свято Фото: Конгрес у США затвердив нове свято (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Конгрес у США затвердив нове державне свято на 19 червня. Цього дня відзначатимуть 156-ту річницю звільнення останніх афро-американських рабів у Техасі після громадянської війни.

Про це повідомляє АВС News.

Палата представників проголосувала за прийняття закону про нове свято в США. Зараз він очікує підпису президента Джо Байдена. Коли Байден підпише закон, 19 червня офіційно стане федеральним святом, яке знаменує кінець рабства.

Про прийняття закону повідомила Шейла Джексон Лі з Техасу, лютий захисник чорношкірого співтовариства.

"Цей день уособлює свободу", - сказала вона у своєму виступі.

Палата остаточно прийняла текст закону 415 голосами проти 14 за підтримки лідерів демократів і республіканців. Напередодні він був одноголосно схвалений Сенатом.

Стів Вільямс, президент Національного фонду спостереження за червневими подіями, подякував Конгресу за цей закон.

"Народ 19 червня в захваті", - сказав він.

"Juneteenth" також відомий в США як День свободи, День звільнення. Це знаменує день, коли федеральні війська прибули в Галвестон, штат Техас, 19 червня 1865 року, щоб гарантувати, що афроамериканці, які все ще перебувають у рабстві, були звільнені після закінчення Громадянської війни в 1861-1865 роках.

Нагадаємо, Байден вважає, що Росія страждає через Китай. Їй важко вдається утримати статус наддержави.

Раніше повідомлялося, що Байден просить Конгрес виділити на боротьбу з ВІЛ 670 млн доларів. Це більше, ніж планувалося раніше.

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