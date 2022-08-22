День незалежності під час війни: СБУ дала поради українцям

Служба безпеки напередодні Дня незалежності дала українцям поради і закликала бути вкрай обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SMS-інформування СБУ.
Українців закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Також громадян просять не знімати та не публікувати переміщення військових та техніки ЗСУ, місця їх розташування.
"Повідомляйте про виявлені вибухові пристрої, залишену військову техніку, а також переміщення військ окупанта", - йдеться у повідомленні.
Надіслати інформацію про розташування чи переміщення російських військ можна в офіційному Telegram-каналі "STOP Russian War".
Нагадаємо, українців раніше попередили про можливі ракетні обстріли на День незалежності.
Детальніше про додаткові обмеження під час святкових днів можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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