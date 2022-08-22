День незалежності під час війни: СБУ дала поради українцям

Українців закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Також громадян просять не знімати та не публікувати переміщення військових та техніки ЗСУ, місця їх розташування.

"Повідомляйте про виявлені вибухові пристрої, залишену військову техніку, а також переміщення військ окупанта", - йдеться у повідомленні.

Надіслати інформацію про розташування чи переміщення російських військ можна в офіційному Telegram-каналі "STOP Russian War".