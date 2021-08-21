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У День незалежності метро та транспорт у Києві працюватимуть на дві години довше

Автор: Инна Собора

У ніч з 24 на 25 серпня столичне метро та наземний транспорт подовжать роботу на 2 години. Протягом дня закриватимуть низку центральних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський метрополітен".

Так, 24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції "Майдан Незалежності").

24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту о 18:30, в залежності від пасажиропотоку, можливе закриття на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська".

Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".

Раніше повідомлялося, що громадський транспорт у Києві змінить роботу на День незалежності.

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КиївметроДень незалежності України