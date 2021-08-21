У День незалежності метро та транспорт у Києві працюватимуть на дві години довше

Так, 24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції "Майдан Незалежності").

24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту о 18:30, в залежності від пасажиропотоку, можливе закриття на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська".

Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".