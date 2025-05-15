В день рождения Трампа и армии США по Вашингтону проедут 25 танков Abrams, - Reuters

В рамках двойного праздника - дня рождения президента США Дональда Трампа и 250-летия американской армии, по Вашингтону проедут около 25 танков Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что армия США давно планировала перебросить войска и технику на Национальную аллею в Вашингтоне в рамках празднования своей годовщины 14 июня. Тепер в планы входит парад, поскольку он совпадает с 79-ым днем рождения Трампа.

По словам двух американских чиновников, конечная стоимость может составить от 25 до 45 млн долларов. Один из них сказал, что стоимость составляет на несколько млн долларов больше, чем она была бы без парада.

Также он добавил, что армия планирует отправить на празднование около двух десятков танков M1 Abrams.

Кроме того, последние оценки чиновников не включают расходы, которые придется нести Вашингтону (речь об уборке мусора или ремонте дорог, которые могут быть повреждены тяжелыми танками).

Ранее Reuters писало, что план включает переброску в Вашингтон более 6500 военнослужащих, около 150 транспортных средств и 50 самолетов.

Критики называют такой парад авторитарной демонстрацией власти, которая является расточительством, особенно на фоне сокращения Трампом расходов во всем федеральном правительстве.

Во время своего первого президентского срока, Трамп приказал Пентагону расследовать демонстрацию военной мощи после поездки во Францию в 2017 году, где он и французский лидер Эммануэль Макрон наблюдали за военными силами страны, которые маршировали по Елисейским полям в Париже.

Такие усилия обошлись бы в 90 млн долларов. В конечном итоге Трамп ограничился демонстрацией танков и другой бронетехники во время празднования 4 июля 2019 года в Вашингтоне.

Агентство отметило, что военные парады в США редки. В других странах из обычно устраиваются чтобы отпраздновать победы в сражениях или продемонстрировать военную мощь.