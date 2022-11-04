На День народного единства Путин и Медведев рассказывали о "неонацистах" и других "врагах"

В пятницу, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Однако даже это не помешало президенту РФ Владимиру Путину и заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву сделать ряд абсурдных заявлений в сторону Украины и ее партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление Путина в Центральном выставочном зале "Манеж" и публикацию Медведева в Telegram .

Выступая перед историками и представителями традиционных религий России, Путин приветствовал их с праздником, а затем начал оправдывать нападение на Украину очередной порцией абсурдных заявлений. Так, он в очередной раз назвал украинские власти "неонацистским режимом", а россиян и украинцев - "одним народом".

"Горько, что сейчас по сути сражаемся друг с другом, по сути, противостояние идет внутри одного народа. Ситуация сложилась смертоносной для России и самоубийственной для украинского народа. Мы же видим, как их бросают в топку, как будто украинцев не существует. Народ Украины - главная жертва умышленной сублимации ненависти к россиянам. Мы всегда (и даже сейчас) относились к украинцам с уважением и теплотой", - заявил диктатор.

А Медведев в своей публикации принялся оскорблять всех воюющих против России. А это, по его мнению: "кучка сумасшедших нацистов-наркоманов", "стая лающих собак из западной псарни", "разнообразная стая хрюкающих подсвинков", "недалекие обыватели со стекающей по подбородку от вырождения слюной", "случайные попутчики", "хлеборобы", "верховный обладатель ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или иблис" и многие другие.