День літнього сонцестояння 2018: що не можна робити

Найдовший світловий день в році настає 21 червня

День літнього сонцестояння пов'язують з багатьма прикметами, ріуталамі і забобонами. Що не можна робити 21 червня, і як провести цей день правильно - в матеріалі Styler.

День літнього сонцестояння

21 червня довжина світлового дня буде найбільшою в році, а ніч - найкоротшою. Сонцестояння 2018 настає о 13:07 за київським часом. Саме в цей період нахил осі обертання Землі в напрямку на Сонце стане найменшим.

Фото: День сонцестояння - 21 червня (pixabay.com/danigeza)

З давніх-давен день літнього сонцестояння був великим святом у багатьох народів світу, а слов'яни почали відзначати його ще з язичницьких часів. Сонцестояння, Купала, Духів день, Ярило, Сонцекрес - деякі назви свята Сонця. Йому приписували величезну енергетику і навіть магічну силу.

Що можна і що не можна робити в день літнього сонцестояння

Свято має безліч народних традицій, пов'язаних із залученням здоров'я, удачі і сімейного благополуччя. Багато з них легко здійснимі і в наші дні.

Насамперед потрібно привітати сонце. Людям, знайомим з йогою, добре відомий комплекс ранкової гімнастики Сурья Намаскар. Але можна виконати і прості вправи зарядки біля відчиненого вікна.

У Солнцеворот можна приготувати "сонячний чай". Для цього напій слід виствавити на сонце, щоб зарядити його енергією світила. У день сонцестояння рекомендується одягати яскравий одяг всіх відтінків жовтого кольору.

Фото: В день сонцестояння заварюють "сонячний чай" (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Особливо дієвим наші предки вважали ритуал очищення в день літнього сонцестояння. У період святкування розводили високе багаття і стрибали черегз нього, а матері кидали в вогонь одяг хворих дітей. Сучасний обряд очищення проводять з восковою свічкою. У день сонцестояння її необхідно запалити і обійти всі кути в домі.

Також в день сонцестояння очисним вважалося купання в водоймах, а зустріти світанок на Сонцекрес - до успіху і здоров'я.

Тим, хто хоче, щоб весь наступний рік був щасливим і вдалим, в день літнього сонцестояння не можна бути похмурим, провокувати з'ясування відносин і сварки з близькими людьми.

День сонцестояння не можна проводити під замком - обов'язково варто відправитися на прогулянку в парк чи за місто. Спілкування з природою на сонцеворот заряджає енергією. За повір'ям, у цей день відкриваються двері в інші світи, а дерева і рослини можуть розмовляти.

Фото: На Солнцеворот загадують бажання (pixabay.com)

Прикмети в день літнього сонцестояння

Народні спостереження в свято Сонця пов'язані з погодою і урожаєм:

Якщо 21 червня гримить грім - погода зіпсується надовго.

Сонце весь день ховається в хмарах - до холодного літа.

Багато роси в Солнцеворот - до багатого врожаю.

На небі багато зірок 21 червня - восени варто чекати великого врожаю грибів.

На день сонцестояння потрібно починати прополку в городі, інакше земля дасть поганий урожай.

Сходити в лазню 21 червня - до міцного здоров'я на весь рік.

Щоб задумане здійснилося, в день сонцестояння потрібно перелізти через 12 парканів.

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