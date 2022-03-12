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За день евакуйовано ще понад 7 тисяч українців з обложених міст, - Зеленський

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Субота 12 березня 2022 01:06
За день евакуйовано ще понад 7 тисяч українців з обложених міст, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів, що за минулий день вдалося евакуювати ще понад 7 тисяч людей з чотирьох населених пунктів. Цими вихідними спроби організувати нові гуманітарні коридори продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.

"Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все це, вдалося врятувати 7144 людини з Енергодара, Бучі, Гостомеля, Козаровичі. І це 7144 причини, щоб і завтра, і після завтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст.

Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж", - сказав президент.

Зеленський додав, що на жаль, Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами.

Відео: Володимир Зеленський виступив з нічним зверненням 12 березня

Нагадаємо, 11 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що за останні дні вдалося евакуювати 100 тисяч українців.

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