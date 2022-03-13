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За день евакуйовано ще понад 12,7 тисячі українців, - Зеленський

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Неділя 13 березня 2022 01:07
За день евакуйовано ще понад 12,7 тисячі українців, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів, що суботу, 12 березня, вдалося евакуювати ще 12 729 людей по всіх гуманітарних коридорах, які були узгоджені та працювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Всі гуманітарні коридори, які були узгоджені - вони спрацювали. Вдалося вивезти сьогодні 12 729 людей. Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра (у неділю, - Ред.) вдень. Через складність маршруту довелося заночувати в Бердянську", - розповів президент.

Також Зеленський заявив, що міжнародному співтовариству потрібно надавати Україні більшу підтримку і допомогу, адже агресія Росії націлена не тільки проти нашої країни, проте й інших європейських держав.

"Постійно, за кожної нагоди, я повторюю нашим друзям та іноземним партнерам про те, що вони повинні робити більше для нашої держави, для України, для людей, для українців. Тому що це не тільки для України - це для всіх вас в Європі. Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, зло, яке обстрілює навіть машини "швидкої допомоги" і підриває лікарні - не зможе зупинитися тільки на одній країні!" - наголошує президент.

Відео: Володимир Зеленський виступив з нічним зверненням 13 березня

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за 11 березня евакуйовано ще понад 7 тисяч українців з обложених міст, а перед цим за кілька днів вдалося евакуювати 100 тисяч українців.

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