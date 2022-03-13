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За день эвакуированы еще более 12,7 тысячи украинцев, - Зеленский

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 01:07
За день эвакуированы еще более 12,7 тысячи украинцев, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president gov ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что субботу, 12 марта, удалось эвакуировать еще 12 729 человек по всем гуманитарных коридорам, которые были согласованы и работали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы - они сработали. Удалось вывезти сегодня 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра (в воскресенье, - Ред.) днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске", - рассказал президент.

Также Зеленский заявил, что международному сообществу нужно оказывать Украине большую поддержку и помощь, ведь агрессия России нацелена не только против нашей страны, но и других европейских держав.

"Постоянно, при каждом случае, я повторяю нашим друзьям и иностранным партнерам о том, что они должны делать больше для нашего государства, для Украины, для людей, для украинцев. Потому что это не только для Украины - это для всех вас в Европе. Зло, которое целенаправленно бомбардирует мирные города, зло, которое обстреливает даже машины "скорой помощи" и взрывает больницы - не сможет остановиться только на одной стране!" - подчеркивает президент.

Видео: Владимир Зеленский выступил с ночным обращением 13 марта

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что за 11 марта эвакуированы еще более 7 тысяч украинцев из осажденных городов, а перед этим за несколько дней удалось эвакуировать 100 тысяч украинцев.

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