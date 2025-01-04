За день энергетики восстановили свет для более 7 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

За последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет 7,3 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются тяжелые боевые действия. Несмотря на все вызовы безопасности здесь за сутки энергетикам удалось вернуть свет в почти 4 тысячи домов прифронтового региона.

Не стихают и вражеские удары по Днепропетровщине, жители которой так же страдают от последствий вражеских атак, особенно на юге области. Третьего января энергетикам удалось вернули свет в 3,4 тысяч домов местных жителей и продолжают работать над возвращением электричества еще в около 60 домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.