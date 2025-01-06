За день энергетики восстановили свет в 12 населенных пунктах после вражеских атак, - ДТЭК

За последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 4 тыс. семей в Донецкой области после вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Отмечается, что постоянные вражеские обстрелы продолжают разрушать мирные города и села. В Донецкой области, где продолжаются самые тяжелые бои, энергетикам за вчера удалось полностью или частично вернули свет в 12 населенных пунктов. Благодаря этому теперь с электричеством дома 3,8 тысяч семей.
В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.
В ДТЭК отметили, что энергетик делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 200 раз.
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