За день энергетики восстановили свет в 12 населенных пунктах после вражеских атак, - ДТЭК

Отмечается, что постоянные вражеские обстрелы продолжают разрушать мирные города и села. В Донецкой области, где продолжаются самые тяжелые бои, энергетикам за вчера удалось полностью или частично вернули свет в 12 населенных пунктов. Благодаря этому теперь с электричеством дома 3,8 тысяч семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

В ДТЭК отметили, что энергетик делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 200 раз.