За день энергетики вернули свет почти 32 тысячам семей после вражеских атак, - ДТЭК

Очередной вражеский обстрел оставил без света жителей 6 населённых пунктов в Никопольском районе Днепропетровщины. Семь бригад энергетиков приступили к работе сразу после разрешения от военных и работали до поздней ночи. Сейчас все 24 тысячи домов, обесточенных из-за обстрела, заживлены.

Донетчина также остается ареной наиболее активных боевых действий. Постоянные обстрелы продолжают разрушать мирные города и села, включая энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы безопасности, энергетикам ДТЭК удалось за вчера вернуть свет в 7,5 тысяч домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 47,5 тысячам семей в 80 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.