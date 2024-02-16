RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За день энергетики вернули свет 9 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК

Фото: за день энергетики вернули свет 9 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

15 февраля специалисты ДТЭК смогли вернуть свет более 9 тысяч семей в 10 населенных пунктах Донбасса и Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что за последние сутки энергетики вернули электроснабжение почти 6 тыс. семей в Донецкой области. Сети и оборудование здесь постоянно разрушаются обстрелами, поскольку в области сохраняется тяжелая ситуация из-за активных боевых действий.

В последнее время участились обстрелы Днепропетровской области. За 15 февраля на юге региона энергетикам удалось восстановить энергообеспечение 3,2 тысячи домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова.

Они начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ.

Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия