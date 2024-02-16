За день энергетики вернули свет 9 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК

Отмечается, что за последние сутки энергетики вернули электроснабжение почти 6 тыс. семей в Донецкой области. Сети и оборудование здесь постоянно разрушаются обстрелами, поскольку в области сохраняется тяжелая ситуация из-за активных боевых действий.

В последнее время участились обстрелы Днепропетровской области. За 15 февраля на юге региона энергетикам удалось восстановить энергообеспечение 3,2 тысячи домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова.

Они начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ.

Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.