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За день энергетики вернули свет в 50 населенных пунктов после вражеских атак, - ДТЭК

Воскресенье 20 октября 2024 20:01
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За день энергетики вернули свет в 50 населенных пунктов после вражеских атак, - ДТЭК Фото: за день энергетики вернули свет в 50 населенных пунктов после вражеских атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

19 октября энергетики ДТЭК вернули свет жителям 50 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших от обстрелов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 9 тыс. семей в 50 населенных пунктах Донбасса", - отметили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. 19 октября энергетики ДТЭК вернули свет более 5,4 тыс. семей одного из районов Днепропетровщины.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 25,4 тысячи семей в 41 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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