За день энергетики вернули свет 16 тысячам семей после атак, - ДТЭК

Вчера, 25 сентября, энергетики возобновили электроснабжение почти 16 тысячам семей в 16 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, где дома украинцев были обесточены в результате очередных атак россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Больше всего обновлений было в Одесской области, которая подверглась новым обстрелам врага вчера ночью. Здесь энергетики вернули свет более 11 тысяч семей в 7 населенных пунктах.
В Донецкой области электросети повреждаются ежедневно из-за боевых действий. Несмотря на это, ремонтным бригадам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение почти для 3 тыс. домов в 5 населенных пунктах.
Еще для почти 2 тысяч семей в 4 населенных пунктах свет вернулся в Днепропетровской области, где россияне периодически разрушают инфраструктуру, в том числе энергетическую.
Напомним, в этом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала более 2 млрд грн в модернизацию электросетей для подготовки к зиме. В целом до конца года компания планирует дополнительно инвестировать более 2,6 млрд. грн. в обновление сетевой энергоинфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .