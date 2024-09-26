За день энергетики вернули свет 16 тысячам семей после атак, - ДТЭК

Больше всего обновлений было в Одесской области, которая подверглась новым обстрелам врага вчера ночью. Здесь энергетики вернули свет более 11 тысяч семей в 7 населенных пунктах.



В Донецкой области электросети повреждаются ежедневно из-за боевых действий. Несмотря на это, ремонтным бригадам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение почти для 3 тыс. домов в 5 населенных пунктах.



Еще для почти 2 тысяч семей в 4 населенных пунктах свет вернулся в Днепропетровской области, где россияне периодически разрушают инфраструктуру, в том числе энергетическую.



Напомним, в этом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала более 2 млрд грн в модернизацию электросетей для подготовки к зиме. В целом до конца года компания планирует дополнительно инвестировать более 2,6 млрд. грн. в обновление сетевой энергоинфраструктуры.