RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За день энергетики вернули свет 12 тысячам семей, - ДТЭК

Фото: за день энергетики вернули свет 12 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 8 марта специалисты ДТЭК смогли вернуть свет более 12 тысяч семей в 2 населенных пунктах Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

На Донбассе сохраняется тяжелая ситуация из-за постоянных и активных боевых действий. Сети и оборудование здесь постоянно разрушаются обстрелами. Несмотря на это, за последние сутки энергетикам удалось вернуть электричество 12,3 тысячам семей в Донецкой области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

Ежедневно обстрелами в Донецкой области повреждаются десятки линий распределительной сети и 3-5 высоковольтных. Энергетики начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия