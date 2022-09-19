Деморалізація росіян і конфлікти у верхівці РФ: в ОП назвали результати наступу ЗСУ

"Є деморалізація російського суспільства і армії", - сказав він.

За його словами, сьогодні вже з'явилися перші ознаки того, що Росія в суспільній думці починає вірити в те, що може програти війну.

"І ще один важливий результат - це наростаючі конфлікти в оточенні Путіна. Наприклад, у міноборони РФ є протиріччя між Шойгу та його статс-секретарем Панковим, які по-різному бачать подальший перебіг війни", - додав Подоляк.