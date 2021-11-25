Демонстрація Україною рішучості - найголовніший фактор у стримуванні агресора, - Палатний

"УДАР Віталія Кличка" впевнений: демонстрування Україною рішучості та здатності захистити свої території - це найголовніший фактор у стримуванні збройної агресії Росії. Що повинна негайно зробити українська влада? Посилити взаємодію Збройних Сил України з арміями країн НАТО. Закликати міжнародних партнерів до проведення на території України багатоцільових військових навчань. Задіяти механізми ООН для врегулювання ситуації на кордонах України. Активізувати переговори з міжнародними партнерами, які публічно підтримують надання військової допомоги Україні, зокрема з Канадою та Швецією", - пропонує Палатний.

За його словами, експерти "УДАРу" пропонують зробити спільні військові навчання з НАТО на території України неперервними. Також стандарти НАТО мають неухильно дотримуватися під час модернізації армії, реформи спецслужб та поліції. Крім того, центральна влада має в координації з місцевою владою ініціювати проведення регулярних зборів і навчань підрозділів територіальної оборони та посилити їхню взаємодію з підрозділами ЗСУ задля охорони державного кордону України з Росією та Білоруссю, зазначив Палатний.

"Росія прагне усіма можливими інструментами дестабілізувати та налякати Україну. І в той же час російські пропагандисти активно мусують тезу про те, що дестабілізації в країні не уникнути, якщо ми продовжуватимемо шлях до НАТО та ЄС. Нам не потрібен "експорт хаосу". Не можна дозволити агресору посіяти сумніви щодо євроатлатичного майбутнього України. Жодного компромісу! НАТО та ЄС - не лише наш прагматичний вибір. Це цивілізаційна парадигма, яка є органічною для подальшого успішного розвитку України. Ми впевнені у своєму виборі. Але сьогодні нам вкрай потрібна підтримка міжнародних партнерів", - підкреслив Палатний.

Він також закликав західних партнерів вжити адекватні політико-дипломатичні та економічні заходи для протидії деструктивним діям агресора. Зокрема, новий пакет санкцій може стати болючим ударом по російській економіці та зупинити наміри РФ дестабілізувати ситуацію на кордоні і в Україні, впевнений керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка".