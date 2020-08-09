Демонстранти в Бейруті увірвалися в будівлі двох міністерств

Фото: протести в Бейруті (twitter.com/Nabilismail)

У столиці Лівану поновилися протести

У Бейруті поновилися зіткнення демонстрантів з поліцією. Мітингувальники зібралися біля будівлі парламенту Лівану.

Про це повідомляється в Twitter ліванського Національного інформаційного агентства.

Демонстранти увірвалися в будівлю Мінпраці Лівану, розташовану в Бейруті. Крім того, за даними журналістів, учасники акції протесту проникли в будівлю міністерства у справах переміщених осіб республіки.

Ліванські військові заявили, що стосовно всіх учасників протесту, які використовують насильство, будуть застосовані відповідні заходи.

Протести в ліванській столиці спалахнули після того, як в порту Бейрута сталися потужні вибухи, жертвами яких стали понад 200 осіб. Вибухи спричинили пошкодження і руйнування тисяч будівель.

Незадоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; демонстранти звинувачували уряд в халатності, яка призвела до вибуху в порту і низки інших наслідків.

В ході антиурядових виступів в суботу в столиці Лівану постраждали 728 осіб, загинув поліцейський.