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Демонстранти в Бейруті увірвалися в будівлі двох міністерств

Ліван, Бейрут, Неділя 09 серпня 2020 21:58
Демонстранти в Бейруті увірвалися в будівлі двох міністерств
Фото: протести в Бейруті (twitter.com/Nabilismail)
Автор: Артур Родивилов

У столиці Лівану поновилися протести

У Бейруті поновилися зіткнення демонстрантів з поліцією. Мітингувальники зібралися біля будівлі парламенту Лівану.

Про це повідомляється в Twitter ліванського Національного інформаційного агентства.

Демонстранти увірвалися в будівлю Мінпраці Лівану, розташовану в Бейруті. Крім того, за даними журналістів, учасники акції протесту проникли в будівлю міністерства у справах переміщених осіб республіки.

Ліванські військові заявили, що стосовно всіх учасників протесту, які використовують насильство, будуть застосовані відповідні заходи.

Протести в ліванській столиці спалахнули після того, як в порту Бейрута сталися потужні вибухи, жертвами яких стали понад 200 осіб. Вибухи спричинили пошкодження і руйнування тисяч будівель.

Незадоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; демонстранти звинувачували уряд в халатності, яка призвела до вибуху в порту і низки інших наслідків.

В ході антиурядових виступів в суботу в столиці Лівану постраждали 728 осіб, загинув поліцейський.

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