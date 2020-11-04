Демократи і республіканці різко відреагували на заяву Трампа про "перемогу"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп уже "оголосив" про свою перемогу на виборах президента. Демократи і республіканці незадоволені такою заявою до офіційних результатів.

Про це повідомляє BBC.

Трамп, який представляє республіканців, сьогодні вдень заявив, що вже переміг на виборах. Однак, за даними телеканалу CNN, лідирує кандидат Джо Байден від демократів.

Демократи різко відреагували на таку заяву Трампа. Конгресмен Олександрія Окасио-Кортес, яка, за прогнозами, переможе на переобранні в Нью-Йорку, назвала слова Трампа "незаконними, небезпечними і авторитарними".

"Підрахуйте всі голоси. Поважайте результати", - заявила вона.

Представниця палати представників Міннесоти Ільхан Омар назвала Трампа "небезпечною людиною".

"Це не диктатура", - додала вона.

А сенатор від Міннесоти заявила, що голоси повинні бути підраховані.

"Ми живемо в умовах демократії", - заявила вона.

Республіканці, у свою чергу, також висловлюють тривогу з приводу необґрунтованих коментарів Трампа. Колишній губернатор Нью-Джерсі і радник Трампа Кріс Крісті назвав виступ президента неправильним кроком - як стратегічно, так і в якості президента.

"Це погане стратегічне рішення", - сказав він.

Рік Санторум, колишній сенатор-республіканець від штату Пенсільванія і екс-голова Республіканської конференції Сенату, сказав, що він "дуже засмучений" коментарями Трампа.

Нагадаємо, Трамп заявив про спробі вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Він також назвав результати виборів феноменальними. За його словами, він виграв скрізь.