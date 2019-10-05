Демократи в Конгресі запросили у Білого дому документи у справі про імпічмент Трампа

Демократи Палати представників Конгресу Сполучених Штатів запитали в адміністрації Білого дому документи, пов'язані з розслідуванням щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Запит був ініційований головами трьох комітетів палати представників - головою комітету у закордонних справах Еліотом Енгелом, керівником комітету з розвідки Адамом Шиффом і головою комітету з нагляду та урядової реформи Елайджею Каммінгсом.

"Ми глибоко розчаровані тим, що президент Трамп поставив нас і всю країну в таке становище, але його дії не залишають нам іншого вибору, окрім як надіслати запит", - йдеться в їхній заяві.

Конгресмени зобов'язали адміністрацію Трампа в термін до 18 жовтня надати документи, уточнивши, що мають намір отримати, зокрема, документи, пов'язані з телефонною розмовою від 25 липня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, який лежить в основі розслідування. Вони також хочуть з'ясувати, хто, крім Трампа, розмовляв з українським лідером по телефону.

"Ця повістка нічого не змінює - просто більше запитів документів, втрачений час і долари платників податків, які зрештою покажуть, що президент не зробив нічого поганого", - заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем.

Нагадаємо, представники Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів у п'ятницю, 4 жовтня, направили лист віце-президентові Майку Пенсу з проханням надати документи щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою.