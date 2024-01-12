Демократы США отвергли требования Джонсона для одобрения новой помощи Украине

Что потребовал Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон несколько дней назад заявил, что республиканцы не будут поддерживать любую помощь Украине, если она не будет сопровождаться новыми нормами по охране границ. В частности, такие нормы предусматривают строительство новой стены на границе с Мексикой, как этого хотел экс-президент Дональд Трамп.

"Приближается пограничная битва", - заявлял Джонсон.

Ответ демократов

Демократы Палаты представителей США, которые поддерживают выделение новых средств на охрану границ, но выступают против таких жестких ограничений, быстро ответили на шантаж со стороны Джонсона.

Как пишет издание, члены Демократической партии отметили, что не поддержат любой пакет, в который будут входить подобные миграционные ограничения, если Джонсон вынесет его на голосование.

"Это было бы нелепо. К сожалению, если бы они (республиканцы - ред.) так поступили, это было бы во вред Украине", - заявил член Палаты представителей от демократической партии Марк Покан.

При этом, по информации The Hill, представители Демократической партии предупредили, что они никогда не поддержат пакет мер по Украине, включающий новую стену на границе с Мексикой.

"Для меня и, думаю, для большинства из нас это не имеет смысла", - сказал член Палаты представителей Хуан Варгас.

Еще один член Палаты Рауль Грихальва отметил, что стена на границе была для республиканцев политическим символизмом и ее строительство - трата денег впустую.

Что предшествовало

Напомним, еще несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже более месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет.

Сегодня, 12 января, стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов Америки приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.