Демократы США готовят новый удар по Трампу, и это не импичмент, - Reuters

Демократы США готовят масштабную стратегию расследований по президенту Дональду Трампу, если после ноябрьских выборов получат контроль над Палатой представителей Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как рассказали четыре источника, знакомые с обсуждениями, демократы рассматривают возможность использовать полномочия Конгресса для проведения слушаний, отправки повесток и получения документов от компаний и финансовых структур, связанных с Трампом.

Почему демократы не спешат с импичментом

В партии считают, что масштабные расследования могут быть эффективнее немедленной попытки устранить президента из-за импичмента. Демократы опасаются, что подобная процедура сразу превратится в главную политическую битву в Вашингтоне и позволит Трампу представить себя жертвой партийной борьбы.

Они хотят сначала собрать доказательства решений администрации и проверить, мог ли президент использовать свои полномочия в пользу себя, союзников или доноров.

"Мы не беремся за это с целью импичмента, – заявил один из высокопоставленных помощников демократов. – Никто не хочет провала голосования уже в первый день. Основное внимание уделяется сбору доказательной базы путем расследований, которые позволят привлечь Трампа к ответственности".

Что хотят расследовать

По словам источников Reuters, внимание демократов может быть сосредоточено на контрактах Министерства внутренней безопасности, корпоративных донорах, финансировании запланированного Трампом бального зала в Белом доме и возможных схемах "платы за игру".

Отдельно планируется проверить финансовые структуры, связанные с семьей президента. Среди них – венчурная компания 1789 Capital, партнером которой является сын Трампа Дональд Трамп-младший, а также возможные инвестиции иностранных суверенных фондов в структуры, связанные с семьей президента.

В центре внимания могут оказаться и крупные американские компании. Источники назвали Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock и компании Илона Маска, в частности Tesla. В то же время, окончательного перечня потенциальных объектов расследований пока нет, а официальных расследований в отношении этих компаний не начато.

Демократы уже готовят почву

По данным двух источников, демократы уже начали посылать компаниям, подрядчикам и другим организациям письма с запросами на информацию. Таким образом, они хотят заранее получить документы, которые в будущем могут стать предметом официальных требований Конгресса.

В частности, запросы касаются взаимодействия медиакомпании Paramount Skydance с администрацией Трампа, соглашения YouTube и Alphabet с президентом, контрактов частных компаний с Министерством внутренней безопасности, а также сделок с венесуэльской нефтью.

Представители демократов Роберт Гарсия и Джейми Раскин заявили, что действующие расследования будут расширены, если партия получит большинство в Палате представителей.

Импичмент все же остается вариантом

Демократы не исключают возможности импичмента Трампа в будущем. Однако, по словам источников, он может стать лишь следующим шагом, если расследование будет выявлено доказательства нарушений, которые могут служить основанием для устранения президента.

Такой подход связан и с опытом первого президентского термина Трампа. Палата представителей дважды объявляла ему импичмент, но Сенат каждый раз оправдывал президента.

"Если расследование выявят доказательства, которые, по нашему мнению, отвечают необходимым критериям, мы не будем сомневаться идти дальше", - добавил высокопоставленный помощник демократов.

Поэтому речь идет не о готовой процедуре импичмента, а о подготовке масштабных расследований, которые могут создать для Трампа более серьезные политические проблемы после ноябрьских выборов.